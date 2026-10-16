AK Parti Fatih Kadın Kolları'ndan “Özgür İrada Bilinçli Gelecek” buluşması

Akit TV program yapımcısı ve akademisyen Yasemin Turan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, farklı uzmanlık alanlarından isimler kendi deneyim ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı. Panelde küresel vicdan hareketlerinden insani yardıma, sanatın toplumsal etkisinden tüketim bağımlılığının psikolojik boyutlarına kadar birçok konu ele alındı. Sumud Filosu yolcusu Doç. Dr. Şeyma Yalvaç, küresel vicdani hareketlerin önemine, sahadaki direniş deneyimlerine ve Filistin mücadelesinin insani boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalvaç’ın aktarımıyla, Filistin halkıyla dayanışmanın yalnızca söylemlerle sınırlı kalmaması, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinciyle desteklenmesi gerektiği konusu gündeme geldi. Kızılay İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aslantürk ise insani yardım faaliyetleri, merhamet duygusu ve toplumsal dayanışma ağlarının önemine dikkat çekti. Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren insanlara ulaşmanın ve yardımlaşma kültürünü canlı tutmanın gerekliliği üzerinde duruldu. Tasarım sanatçısı ve çizer Ayşenur Saylan, sanatın, çizimin ve görsel sembollerin toplumsal hafızanın oluşmasındaki rolünü ele aldı. Sanatın, özellikle insani meselelerde farkındalık oluşturma ve ortak bir duygu etrafında insanları buluşturma gücüne ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı. Klinik psikolog Serap Buharalı da tüketim bağımlılığının psikolojik boyutlarını ve bireysel iradenin güçlendirilmesini değerlendirdi. Modern yaşamın tüketim odaklı alışkanlıklarının bireylerin kararları üzerindeki etkisine dikkat çekilen oturumda, kişinin kendi tercihlerini sorgulayabilmesi ve bilinçli kararlar alabilmesinin önemi vurgulandı. Farklı disiplinlerden gelen konuşmacıların katkılarıyla zenginleşen panel, katılımcılara tüketim kültürünü yalnızca ekonomik bir mesele olarak değil, psikolojik, toplumsal ve vicdani boyutlarıyla değerlendirme imkânı sundu.