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AK Parti Fatih Kadın Kolları'ndan "Özgür İrada Bilinçli Gelecek" buluşması

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AK Parti Fatih Kadın Kolları'ndan “Özgür İrada Bilinçli Gelecek” buluşması

AK Parti Fatih İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen “Vicdan Buluşmaları” kapsamında gerçekleştirilen “Özgür İrade, Bilinçli Gelecek” programında, tüketim kültürüne karşı bilinçli birey olmanın önemi, toplumsal dayanışma ve Filistin davasına yönelik vicdani sorumluluk ele alındı. Uzman isimlerin katıldığı programda, kadınların toplumsal bilinç oluşturmadaki rolüne dikkat çekilirken, Hanzala figürünün yer aldığı el emeği pano çalışması ve zeytin fidanı hediyeleri buluşmaya anlam kattı.

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Foto - AK Parti Fatih Kadın Kolları'ndan "Özgür İrada Bilinçli Gelecek" buluşması

İstanbul’da AK Parti Fatih İlçe Kadın Kolları tarafından toplumsal farkındalığı artırmak, bireysel iradeyi güçlendirmek ve küresel adaletsizlikler karşısında vicdani sorumluluğu ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen “Vicdan Buluşmaları”, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Fatih Belediyesi Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde (FKSM) düzenlenen “Özgür İrade, Bilinçli Gelecek” başlıklı programda, modern dünyanın tüketim alışkanlıkları dayatması, bireysel tercihlerin toplumsal etkileri ve Filistin halkına yönelik dayanışmanın farklı boyutları masaya yatırıldı. Toplumun farklı kesimlerinden kadınları ortak bir vicdani zeminde buluşturan program, düşünsel paylaşımların yanı sıra sembolik etkinlikleriyle de dikkat çekti. Kadınların aileden başlayarak toplumsal dönüşüme öncülük edebileceği mesajının öne çıktığı buluşmanın, önümüzdeki dönemde geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

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Foto - AK Parti Fatih Kadın Kolları'ndan "Özgür İrada Bilinçli Gelecek" buluşması

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Fatih İlçe Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Haksever, modern dünyanın bireyleri tüketim alışkanlıkları üzerinden yönlendiren anlayışına karşı bilinçli bir duruş sergilemenin önemine vurgu yaptı. Haksever, özgür iradenin korunması ve toplumsal bilincin güçlendirilmesinde kadınların üstlenebileceği role dikkat çekti. Kadınların yalnızca kendi yaşamlarında değil, aile ve toplum içerisinde de farkındalık oluşturabilecek bir konumda bulunduğuna işaret edilen programda, bilinçli tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi, vicdani sorumluluğun gündelik hayata taşınması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi konuları ön plana çıktı. Özellikle Filistin meselesi üzerinden şekillenen değerlendirmelerde, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insani krizler karşısında duyarlılığın korunması ve bireysel tutumların ortak bir toplumsal iradeye dönüşmesinin önemi vurgulandı.

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Foto - AK Parti Fatih Kadın Kolları'ndan "Özgür İrada Bilinçli Gelecek" buluşması

Akit TV program yapımcısı ve akademisyen Yasemin Turan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, farklı uzmanlık alanlarından isimler kendi deneyim ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı. Panelde küresel vicdan hareketlerinden insani yardıma, sanatın toplumsal etkisinden tüketim bağımlılığının psikolojik boyutlarına kadar birçok konu ele alındı. Sumud Filosu yolcusu Doç. Dr. Şeyma Yalvaç, küresel vicdani hareketlerin önemine, sahadaki direniş deneyimlerine ve Filistin mücadelesinin insani boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalvaç’ın aktarımıyla, Filistin halkıyla dayanışmanın yalnızca söylemlerle sınırlı kalmaması, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinciyle desteklenmesi gerektiği konusu gündeme geldi. Kızılay İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aslantürk ise insani yardım faaliyetleri, merhamet duygusu ve toplumsal dayanışma ağlarının önemine dikkat çekti. Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren insanlara ulaşmanın ve yardımlaşma kültürünü canlı tutmanın gerekliliği üzerinde duruldu. Tasarım sanatçısı ve çizer Ayşenur Saylan, sanatın, çizimin ve görsel sembollerin toplumsal hafızanın oluşmasındaki rolünü ele aldı. Sanatın, özellikle insani meselelerde farkındalık oluşturma ve ortak bir duygu etrafında insanları buluşturma gücüne ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı. Klinik psikolog Serap Buharalı da tüketim bağımlılığının psikolojik boyutlarını ve bireysel iradenin güçlendirilmesini değerlendirdi. Modern yaşamın tüketim odaklı alışkanlıklarının bireylerin kararları üzerindeki etkisine dikkat çekilen oturumda, kişinin kendi tercihlerini sorgulayabilmesi ve bilinçli kararlar alabilmesinin önemi vurgulandı. Farklı disiplinlerden gelen konuşmacıların katkılarıyla zenginleşen panel, katılımcılara tüketim kültürünü yalnızca ekonomik bir mesele olarak değil, psikolojik, toplumsal ve vicdani boyutlarıyla değerlendirme imkânı sundu.

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Foto - AK Parti Fatih Kadın Kolları'ndan "Özgür İrada Bilinçli Gelecek" buluşması

Program kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmadan kesitlerin yer aldığı özel sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Filistin meselesi ve küresel adaletsizlikler bağlamında hazırlanan gösterim, salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Gösterimle birlikte uluslararası platformlarda dile getirilen adalet ve vicdan çağrılarının önemi yeniden gündeme taşınırken, katılımcıların Filistin halkına yönelik duyarlılıklarının güçlendirilmesi hedeflendi.

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Foto - AK Parti Fatih Kadın Kolları'ndan "Özgür İrada Bilinçli Gelecek" buluşması

Panel oturumunun ardından programın fuaye alanında anlamlı bir atölye çalışması gerçekleştirildi. Katılımcılar, el emeğiyle hazırlanan tığ işi çiçekleri bir araya getirerek Hanzala figürünün yer aldığı dev bayrak panosunun tamamlanmasına katkı sundu. Filistin meselesiyle özdeşleşen Hanzala figürü etrafında şekillenen çalışma, kadınların dayanışmasını ve ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelmesini simgeledi. El emeğiyle hazırlanan parçaların büyük bir panoda buluşması, bireysel katkıların ortak bir vicdani mesaj etrafında birleşmesini temsil etti. Atölye çalışması, programın yalnızca konuşmalardan ibaret kalmadığını; sanatın, emeğin ve dayanışmanın da toplumsal farkındalık oluşturma sürecinde önemli bir yer tuttuğunu ortaya koydu.

#6
Foto - AK Parti Fatih Kadın Kolları'ndan "Özgür İrada Bilinçli Gelecek" buluşması

“Özgür İrade, Bilinçli Gelecek” programı, katılımcılara zeytin fidanlarının takdim edilmesiyle sona erdi. Barışın, direnişin, umudun ve geleceğe duyulan inancın simgesi olarak sunulan fidanlar, buluşmanın anlamlı hatıraları arasında yer aldı. Kadınların toplumsal meseleler karşısında bilinçli bir duruş sergilemesini ve vicdani sorumluluğu günlük yaşamın bir parçası haline getirmesini amaçlayan program, panel oturumları ve atölye çalışmasıyla katılımcıları ortak bir mesaj etrafında buluşturdu. AK Parti Fatih İlçe Kadın Kolları tarafından hayata geçirilen “Vicdan Buluşmaları”nın, farklı konuları toplumsal duyarlılık çerçevesinde ele alarak kadınlar arasında dayanışmayı güçlendirmesi ve gelecekte de devam etmesi hedefleniyor.

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