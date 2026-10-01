Zulme direnen Filistinli Dr. Husam Ebu Safiyye Sakharov Ödülü'ne aday gösterildi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Siyonist rejimin Gazze Şeridi'nde 2024 yılının Aralık ayında alıkoyduğu ve o günden bu yana hapishanede tuttuğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye, uluslararası alanda büyük yankı uyandıran çok önemli bir adaylığa layık görüldü. Avrupa Parlamentosu'nun insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanındaki prestijli ödülü Sakharov Ödülü için Ebu Safiyye'nin adı resmen duyuruldu.
Siyonist rejimin Gazze Şeridi'nde Aralık 2024'te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana hapiste olan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye, Avrupa Parlamentosunun (AP) insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği Sakharov Ödülü'ne aday gösterildi.
AP'den yapılan açıklamaya göre, Parlamentodaki siyasi gruplar, insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verilen Sakharov Ödülü için adaylarını sundu.
Yeşiller ve Sol grupları, Ebu Safiyye'yi aday olarak gösterirken, Sosyalistler ve Demokratlar grubu da Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve yetkililerini aday olarak seçti.
Diğer isimler arasında Avrupa Halk Partisi (EPP) ve Avrupa Muhafazakarları ve Reformcular (ECR) gruplarının adayı Tanzanya'da ana muhalefet lideri Tundu Lissu, aşırı sağcı Egemen Ulusların Avrupası'nın (ESN) adayı El Salvad