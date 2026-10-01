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Gündem Soma'da maden ocağında çökme! Göçük altında kalan işçiler için zamanla yarış başladı!
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Soma'da maden ocağında çökme! Göçük altında kalan işçiler için zamanla yarış başladı!

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Soma'da maden ocağında çökme! Göçük altında kalan işçiler için zamanla yarış başladı!

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Yaşanan felaketin ardından ilk belirlemelere göre 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, yerin metrelerce altında mahsur kalan 5 madenciyi kurtarmak için devletin tüm imkanları seferber edildi.

Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Göçük nedeniyle maden içerisinde 5 işçinin daha bulunduğu belirtiliyor.

Olayın ardından Manisa Valiliği koordinasyonunda Kriz Merkezi oluşturulurken, ilgili kurumlar tarafından gerekli ekipler görevlendirildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği bilgisi alınmıştır.

Olaya ilişkin Manisa Valiliği koordinasyonunda Kriz Merkezi oluşturulmuş, ilgili kurumlarımız tarafından gerekli ekipler ivedilikle görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Gelişmeler, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte olup kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

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