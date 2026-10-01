  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MSB’den Mescid-i Aksa açıklaması: İsrailli grupların düzenlediği baskınları reddediyoruz Dün ‘emekli geçinemiyor’ diyorlardı, bugün 8 yıllık birikimini fona yatıran emekliyi Meclis’e çıkardılar! MHP’li Yıldıray Çiçek’ten Özgür Özel’e kapak! Sen önce içindeki hırsıza vurguncuya hesap sor 18 yıl hapse çarptırılan TİP’li Atalay yine sahnede! Gezi provokatöründen açlık grevi şovu! Siyonist İsrail ile yatan Azerbaycan’daki 28 Şubat zulmü Aliyev’in başını yakacak SPK’dan bir yeni açıklama daha: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı Trump açıkladı! Güney Kore’den ABD’ye 200 milyar dolarlık enerji yatırımı ASELSAN duyurdu: 1 milyar Euroluk anlaşma imzalandı Yeni Parti Genel Başkanı Özel ve ekibi ahlâksızlık girdabında debeleniyor! Edepsizliğin yeni adresi Adalet Bakanı Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek
Gündem Meclis'te tarihi anlar: O partinin vekilleri Bahçeli ile selamlaşmak için sıraya girdi
Gündem

Meclis'te tarihi anlar: O partinin vekilleri Bahçeli ile selamlaşmak için sıraya girdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni yasama yılına başladı. Açılış törenine katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, törenin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılı bugün açılıyor.

Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel oturumla toplandı.

Bahçeli ile selamlaştılar

Bu kapsamda milletvekilleri salona giriş yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları, salonda MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yanına gitti.

 

Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Pervin Buldan; Mithat Sancar ve Sezai Temelli Devlet Bahçeli ile tokalaşmak için sıraya girdi.

Tek tek selamlaşmanın ardından Hatimoğulları, Bakırhan, Buldan; Sancar ve Temelli, salondaki yerlerini aldılar.

Bakan Göktaş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları İstanbul kapsamında Bahçelievler’de sahaya indi
Bakan Göktaş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları İstanbul kapsamında Bahçelievler’de sahaya indi

Aktüel

Bakan Göktaş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları İstanbul kapsamında Bahçelievler’de sahaya indi

Bahçelievler'de 2019'dan bu yana 51 bin 221 bağımsız birim yenilendi
Bahçelievler'de 2019'dan bu yana 51 bin 221 bağımsız birim yenilendi

Aktüel

Bahçelievler'de 2019'dan bu yana 51 bin 221 bağımsız birim yenilendi

Bahçeli’den fon soruşturması açıklaması: Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız
Bahçeli’den fon soruşturması açıklaması: Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız

Gündem

Bahçeli’den fon soruşturması açıklaması: Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Turkiyenin tek marjinal millete-devlete-mecluse-istiklale saygisiz güruhu O

OZEL VE AVANESIDIR
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23