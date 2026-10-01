Meclis'te tarihi anlar: O partinin vekilleri Bahçeli ile selamlaşmak için sıraya girdi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni yasama yılına başladı. Açılış törenine katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, törenin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılı bugün açılıyor.
Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel oturumla toplandı.
Bahçeli ile selamlaştılar
Bu kapsamda milletvekilleri salona giriş yaptı.
DEM Parti Eş Genel Başkanları, salonda MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yanına gitti.
Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Pervin Buldan; Mithat Sancar ve Sezai Temelli Devlet Bahçeli ile tokalaşmak için sıraya girdi.
Tek tek selamlaşmanın ardından Hatimoğulları, Bakırhan, Buldan; Sancar ve Temelli, salondaki yerlerini aldılar.