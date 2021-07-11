Zülfü Livaneli hainleri böyle kutsadı: Bana Kimse FETÖ dedirtemez

Eski CHP'li milletvekili Zülfü Livaneli, Halk TV'de katıldığı yayında FETÖ'yü kutsayarak büyük bir skandala imza attı. 15 Temmuz'un yıl dönümüne sayılı günler kala 251 şehidi yok sayan binlerce gazinin acısını unutan Livaneli, şehitlerin kemiklerini sızlatacak sözler söyledi.

Barış Terkoğlu ve Emin Çapa'nın da bulunduğu programda Livaneli, FETÖ'den bahsedilirken araya girerek "Benim Baykal'la Ecevit'le diğerleriyle bir sorunum yok ama bu Fetullah meselesini ben diğerleri gibi FETÖ tabirini kimse ağzıma takamaz. Bu Gülen Hareketi'nin kiminle ilişkili olduğunu kimin kime kontenjan verdiğini kimin kime şefaat ettiğini kimin kime ne bağışladığını gazeteciler lütfen araştırın." dedi.

Livaneli'nin bir röportajında Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hakkında "Tipik bir Sünni, sağcı, Ankara politikacısıdır. Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez. Bunu çok sefer kendisi de söyledi, basında çıktı" ifadeleri büyük tepki çekmiş ve pek çok kesim tarafından da kesin bir dille yalanlanmıştı.