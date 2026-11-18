Fon soruşturmasında yeni dalga! O şirketlere de kayyım atandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında 5 şirket daha TMSF yönetimine geçti. Altınbaş Holding, Alnus Yatırım Menkul Değerler ve Altınhas grubuna bağlı şirketlerin de aralarında bulunduğu yeni kayyum kararları dikkat çekti. Soruşturma kapsamında tutuklanan İnan Altınbaş'ın daha önce 680 milyon liralık gönüllü iade ödemesi yaptığı açıklanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) resmî internet sitesinde yapılan güncellemeyle 5 şirketin daha kayyum yönetimine alındığı bildirildi.
İŞTE KAYYUM ATANAN 5 ŞİRKET
Soruşturma kapsamında TMSF yönetimine devredildiği bildirilen şirketler şöyle:
Altınbaş Holding
Alnus Yatırım Menkul Değerler
Altınbaş Kuyumculuk
Altınhas Holding
Altınhas Yatırım Holding
Söz konusu şirketlerin TMSF'nin kayyum yönetimindeki kuruluşlar listesine eklendiği belirtildi.
İNAN ALTINBAŞ 680 MİLYON LİRA ÖDEMİŞTİ
Fon soruşturması kapsamında daha önce Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş hakkında da işlem yapılmıştı.
İnan Altınbaş, soruşturma çerçevesinde yöneltilen borsa manipülasyonu ve suç gelirlerini aklama suçlamaları nedeniyle tutuklanmıştı.
Altınbaş'ın, avukatı aracılığıyla gönüllü iade kapsamında 680 milyon TL tutarında ödeme gerçekleştirdiği kamuoyuna duyurulmuştu.
FON SORUŞTURMASINDA ŞİRKETLERE YÖNELİK İŞLEMLER SÜRÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sermaye piyasasındaki işlemler ve mali hareketler inceleniyor.
Son olarak Altınbaş ve Altınhas gruplarıyla bağlantılı şirketlerin de kayyum listesine eklenmesiyle soruşturma kapsamındaki şirketlere yönelik işlemler genişledi.