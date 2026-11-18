Devletin şerefli bürokratları Türkiye Yüzyılı kapsamında şuurlu ve ülkemizi faydalı nesiller yetiştirmek için harekete geçti. Bu kapsamda Uşak Valiliği, çocukların millî ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sunmak amacıyla yeni bir eğitim çalışmasını hayata geçirdi. Uşak İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Eğitime Destek Platformu iş birliğiyle hazırlanan “Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)” adlı kitap, “Güzel Ahlakın İzinde” alt başlığıyla okuyucuyla buluşurken, söz konusu eser valilik tarafından çocuklara hediye edilecek. Uşak Valiliği himayesinde, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Eğitime Destek Platformunun iş birliğiyle hazırlanan eser, HİKMET (Erdem ve Bilim Akademisi) Projesi çerçevesinde yayımlandı. Berikan Yayınevi tarafından 64 sayfa olarak basılan kitap, Uşak İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kitap Yazma Komisyonunun değerlendirmesinden geçerek yayımlanma onayı aldı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin seviyesine uygun bir anlatımla hazırlanan eserde sevgi, aile, merhamet, doğruluk, dürüstlük, adalet, hakkaniyet, bilgi, sabır, yardımlaşma ve çevre bilinci gibi değerler işleniyor.

HZ. PEYGAMBERİMİZİN ÖRNEK HAYATI

Hz. Muhammed’in çocukluk ve gençlik yıllarından başlayarak hayatındaki önemli dönüm noktalarını ele alan kitapta, onun ahlaki kişiliğini ortaya koyan olaylara geniş yer ayrılıyor. Mekke halkının kendisine duyduğu güvenin göstergesi olan “El-Emin” unvanı, Kâbe'nin onarımı sırasında yaşanan hakemlik hadisesinde ortaya koyduğu adalet anlayışı ve Hira Mağarası'nda ilk vahyin gelişi, çocukların anlayabileceği bir dille aktarılıyor.

Eser, yalnızca tarihî olayları anlatmakla sınırlı kalmıyor. Çocukların öğrendikleri değerleri günlük hayatlarında nasıl uygulayabileceklerine ilişkin düşündürücü ve yol gösterici sorular da içeriyor. Ayrıca kitapta yer alan küçük sözlük bölümüyle temel kavramların daha kolay anlaşılması amaçlanıyor.

İNSANI YÜCELTEN GÜZEL AHLAKIDIR

Uşak Valisi Dr. Serdar Kartal da kitabın girişinde çocuklara yönelik bir mektuba yer verdi. Çocukların ülkenin geleceğini şekillendirecek en değerli hazineler olduğunu ifade eden Kartal, “Sizler, bu aziz milletin en kıymetli hazineleri, ailelerinizin göz bebeği, Türkiye Yüzyılı'nın yarınlarını inşa edecek en güzel umutlarısınız. Unutmayınız ki insanı gerçek anlamda yücelten; yalnızca sahip olduğu bilgi ve elde ettiği başarılar değil, güzel ahlakı, dürüstlüğü, vicdanı ve başkalarına gösterdiği merhamettir” dedi.

Güzel ahlak, dürüstlük, vicdan ve merhametin insanı değerli kılan temel özellikler olduğuna dikkat çeken Kartal, çocuklara bu değerleri yaşamlarının ayrılmaz bir parçası hâline getirmeleri yönünde mesaj verdi.