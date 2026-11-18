Üretim 2027'de Sona Erecek Evoque ve Velar, son on yılın büyük bir kısmında Range Rover'ın satış rakamlarını yukarı taşıdı ve amiral gemisi fiyatlarına çıkmak istemeyen alıcıları çekti. Hiçbir SUV yerini birebir bir modele devretmiyor. JLR'nin daha geniş stratejisi, Range Rover'ı birkaç yıldır daha varlıklı alıcılara yönlendirdi ve bu şimdiye kadarki en net hamle. Daha küçük ve ucuz modellerin sorumluluğu, giderek artan bir şekilde Defender ve Discovery markalarına devrediliyor.