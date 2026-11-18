İki efsane model tarih oluyor: Üretime son veriliyor!
İngiliz otomobil devi JLR, başlangıç modelleri Range Rover Evoque ve Range Rover Velar'ın üretiminin 2027 yıl sonunda durdurulacağını açıkladı.
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İngiliz otomobil devi JLR, başlangıç modelleri Range Rover Evoque ve Range Rover Velar'ın üretiminin 2027 yıl sonunda durdurulacağını açıkladı.
Range Rover genel müdürü Martin Limpert, bu kararı her 2 modelin yaşına bağladı ve yeni modelin, ikilinin yerini alması gibi bir durum olmadığını belirtti. Autocar'a göre, Evoque ve Velar'ın 2027 yılına kadar üretimde kalması bekleniyor ve her 2 SUV için de doğrudan bir halef planlanmıyor. Limpert, her 2 modelin de ürün döngülerinin sonuna yaklaştığını söyledi.
Üretim 2027'de Sona Erecek Evoque ve Velar, son on yılın büyük bir kısmında Range Rover'ın satış rakamlarını yukarı taşıdı ve amiral gemisi fiyatlarına çıkmak istemeyen alıcıları çekti. Hiçbir SUV yerini birebir bir modele devretmiyor. JLR'nin daha geniş stratejisi, Range Rover'ı birkaç yıldır daha varlıklı alıcılara yönlendirdi ve bu şimdiye kadarki en net hamle. Daha küçük ve ucuz modellerin sorumluluğu, giderek artan bir şekilde Defender ve Discovery markalarına devrediliyor.
Evoque ve Velar ortadan kalktığında, aile 3 modele daralacak: GT, Range Rover Sport ve Range Rover. Bu, markanın yıllardır sunduğundan belirgin şekilde daha küçük bir seriyi işaret ediyor. JLR, daha az araç satarak bile toplam nakit akışını koruyabileceğini düşünüyor.
Range Rover GT Yeni Giriş Modeli Oluyor Markanın giriş noktası Range Rover GT olacak ve İngiltere'deki lansman fiyatının 120.000 $ seviyesinde olacağı iddia ediliyor. Bu, ABD'de yaklaşık 52.000 $ başlangıç fiyatına sahip Evoque'un ardından büyük bir artış anlamına geliyor, ancak yeni GT bambaşka bir müşteri kitlesini hedefliyor. GT, JLR'nin Electrified Modular Architecture (EMA) platformu üzerinde yükseliyor ve ilk planda tam elektrikli model olarak piyasaya sürülüyor, daha sonra geleneksel hibrit versiyonların gelmesi bekleniyor. Markanın giriş noktası olmasına rağmen, GT aslen üretimden kalkan modellerin yerini doldurmak için tasarlanmadı. GT'nin test edilirken çekilen casus fotoğrafları geleneksel kutu formlu SUV'den ziyade şık bir coupe-SUV tarzına daha yakın bir gövde tarzı gösteriyor.
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