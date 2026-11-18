Yeni Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında fon soruşturmasından Sözcü TV'ye kayyum atanmasına kadar gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Fon soruşturmasına karışan herkesin açıklanmasını kendisinin de istediğini belirten Karahasanoğlu, şeffaflığın yalnızca belirli kişiler için değil, herkes için geçerli olması gerektiğini kaydetti.

Fotoğraf: Funda Sıdalı

Sözcü'nün sahibi Burak Akbay'ın İsviçre'deki yaşamını ve finans çevreleriyle ilişkilerini sorgulayan Karahasanoğlu, şirket yöneticisi Funda Tuncer Sıdalı'nın konumuna ilişkin de sorular yöneltti.

Karahasanoğlu, Sözcü TV'ye kayyum atanmasına karşı çıkan Tülay Hatimoğulları'nın tutumunu da eleştirerek, Sözcü ile DEM Parti çevrelerinin açıklamaları arasında çelişkiler bulunduğunu savundu.

Fotoğraf: Burak Akbay

Yazısını şeffaflık çağrısıyla tamamlayan Karahasanoğlu, “Şeffaflık sadece şu alanda bu alanda değil, her alanda sağlanacak” ifadelerini kullandı.

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