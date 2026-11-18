POLİSLERE İLAVE YAN ÖDEME Polislerin işe alınmasından terfilerine, çalışma saatlerinden özlük haklarına kadar birçok konuyu kapsayan yeni bir personel kanunu üzerinde çalışılıyor. Çiftçi, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ının polis sorumluluk bölgesinde yaşadığını hatırlatarak personelin suçla mücadelenin yanı sıra miting, spor müsabakası ve sınav gibi etkinliklerde de görev yaptığını belirtti. Bu nedenle polislerin görev yaptığı birim, karşılaştığı risk ve iş yoğunluğu dikkate alınarak ilave yan ödemeler yapılması planlanıyor. İzinli veya dinlenme saatlerinde maç, bayram ve miting gibi nedenlerle göreve çağrılan polislere de fazla çalışma ücreti verilmesi üzerinde çalışılıyor. JANDARMADA HEDEF HAZİRAN 2027 Polislerin çalışma saatlerinin 8 saat çalışma, 24 saat dinlenme veya 12 saat çalışma, 36 saat dinlenme şeklinde düzenlenmesi amacıyla 22 Temmuz'da bütün birimlere talimat gönderildi. Çiftçi, 55 ilde tamamen, 20 ilde kısmen 12-36 sistemine geçildiğini, 6 ilde ise geçiş çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yeni düzenlemeyle personelin daha az çalışmasının hedeflendiğini belirten Çiftçi, mülkiye ve polis müfettişlerinin sahadaki uygulamaları denetlediğini söyledi. Jandarmanın ise Ocak 2027'de büyük ölçüde, Haziran 2027'de tamamen 12-36 mesai sistemine geçmesi planlanıyor.