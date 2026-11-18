MUĞLA VALİSİ DE SORUŞTURMADA Milletvekillerinin Muğla Valisinin de adının geçtiği soruşturmaya ilişkin sorularını yanıtlayan Çiftçi, incelemenin devam ettiğini belirtti. Suç işleme kastı veya fiili bulunan kişilerin adli makamların yapacağı incelemeler sonucunda ortaya çıkarılacağını söyleyen Çiftçi, kamu görevlilerinin makamları nedeniyle ayrıcalıklı tutulmayacağını vurguladı. Çiftçi, "Bizim açımızdan hiç kimsenin ünvanı, makamı veya görevi ayrıcalık sebebi değildir" dedi. Kamu kaynaklarına yönelik suç işlediği tespit edilen kişilerin hesap vermesi için Bakanlığın yetkileri çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti. MAHREM GÖRÜNTÜLERE MÜFETTİŞ İNCELEMESİ Mersin'de gerçekleştirilen operasyonlarda mahrem görüntülerin basına sızdırılması da Komisyonun gündemine geldi. Çiftçi, soruşturmanın gizliliğini ve kişilerin özel hayatını ihlal eden uygulamaların kabul edilemeyeceğini belirterek tüm ilgili birimlere uyarı ve talimatları içeren Bakanlık genelgesi gönderildiğini açıkladı. Görüntülerin ve soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgelerin basına veya üçüncü kişilere aktarılmasında kamu görevlilerinin sorumluluğu bulunup bulunmadığını araştırmak üzere mülkiye ve polis müfettişlerinden oluşan bir heyet görevlendirildi. İnceleme sonucunda kusur veya ihmal tespit edilirse ilgili personele idari ve disiplin işlemleri uygulanacak. Başka kurumların sorumluluk alanına giren tespitler ise yetkili makamlara gönderilecek. OSMANLICA EĞİTİMİ GÖNÜLLÜ OLACAK Mülki idare amirleri ve Bakanlık personeline Osmanlıca eğitimi verilmesi amacıyla Hayrat Vakfı ile yapılan protokole ilişkin iddiaları da yanıtlayan Çiftçi, teklifin vakıftan geldiğini söyledi. Eğitimin tamamen ücretsiz ve gönüllülük esasına dayandığını belirten Çiftçi, uygulamanın personelin kişisel gelişimini amaçladığını ifade etti. Herhangi bir siyasi propaganda hedeflenmediğini vurgulayan Çiftçi, benzer eğitimler düzenlemek isteyen diğer dernek ve vakıfların tekliflerine de açık olduklarını söyledi.