Konya’da Snack Plaza isimli restoranı işleten Gülsen Öztürk, evlerinin kurşunlandığını ve aracına tehdit mektubu bırakıldığını Haluk Levent’e anlattı. Levent’in, “Gerekirse helikopterle Konya’ya gelirim” diyerek Öztürk’e güven verdiği öne sürüldü.

İddiaya göre konser organizasyonu gerekçesiyle 2 Mart 2020’de Levent’in menajeri Müge Sözen Küçük’ün hesabına 2 milyon TL gönderildi. Sonraki süreçte de parça parça para aktarıldığı, ancak ödeme sözlerinin yerine getirilmediği belirtildi. Öztürk’ün 2,5 milyon TL ve 12 bin avro alacağını tahsil edemediği ileri sürüldü.

KUZENİNDEN 15 MİLYON TL’LİK ALACAK İDDİASI

Soruşturma dosyasına yansıyan bir diğer iddia ise Levent’in teyzesinin oğlu Kemal Ötünç’le ilgili oldu. Ötünç’ün ifadesine göre Levent, “Biz kuzeniz, benim banka hesabım yok, önce çevreye olan borçlarımı kapatayım, sana da ödeyeceğim” diyerek kendisinden borç istedi.

Maaşını, birikimlerini, kredi kartlarını ve kredilerini kullandığını anlatan Ötünç, yaklaşık 15 milyon TL alacağını tahsil edemediğini öne sürdü. Hesaplarına giren ve çıkan paralar nedeniyle soruşturmaya şüpheli olarak dahil edilen Ötünç’ün, kandırıldığını belirterek kuzeninden şikâyetçi olduğu aktarıldı.

ÇALIŞANLARIN HESAPLARI ÜZERİNDEN PARA TRAFİĞİ İDDİASI

Dosyada, Levent’in kendi adına hesap veya kredi kartı kullanmakta yaşadığı sorunlar nedeniyle çalışanlarının şahsi hesaplarından yararlandığı iddiası da yer aldı. Asistanı Yeliz Kaya ve eşi Ali Barış Kaya adına yüksek limitli hesaplar açıldığı, bu hesaplar üzerinden milyonlarca liralık para transferleri gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Ahbap Derneği Denetim Kurulu Başkanı Merve Yılman’ın ifadesinde de çalışanların şahsi hesaplarından Levent’in hesabına yapılan para transferlerine ilişkin ayrıntıların bulunduğu belirtildi.

SAHTE MAKBUZ DÜZENLETME İDDİASI

Soruşturma dosyasına ilişkin haberde, alacaklıların paraların nereye aktarıldığını sorgulaması üzerine çalışanlara makbuz ve evrak düzenlemeleri yönünde talimat verildiği iddiası da gündeme geldi. Ses kayıtlarında, bazı ödeme tutarlarının farklı gösterilmesine yönelik ifadelerin bulunduğu ileri sürüldü.

BAHİS VE KUMAR İŞLEMLERİ DE DOSYADA

MASAK analizleri ve şüpheli ifadelerine dayandırılan haberde, Kıbrıs’taki kumarhanelere yapılan para transferleri ile bahis işlemlerine ilişkin iddialar da yer aldı. Levent’in 190 milyon 270 bin TL tutarında şans oyunu ve bahis kuponu oynadığı ve bu tutarın tamamını kaybettiğinin belirlendiği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında ortaya atılan iddialara ilişkin adli süreç devam ediyor.