Fon soruşturmasında sürpriz karar! AK Partili Hayati Yazıcı'nın oğlunun bankası TMSF'ye geçti
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. AK Partili Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'ya ait olduğu belirtilen Adil Katılım Bankası AŞ'nin yönetim ve denetim yetkileri TMSF'ye devredildi. Resmî Gazete'de yayımlanan karar, üç finans kuruluşunu daha kapsıyor.
Fon soruşturmasında bankacılık sektörüne uzanan yeni bir karar alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Adil Katılım Bankası AŞ'nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetim yetkileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) geçti.
Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla, AK Partili Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'ya ait olduğu belirtilen banka TMSF yönetimine devredildi.
RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Soruşturma kapsamında alınan karar doğrultusunda Adil Katılım Bankası AŞ'nin yönetim ve denetim yetkileri TMSF tarafından kullanılacak.
Bankanın temettü hakkı dışındaki ortaklık hakları da devir kapsamına alındı.
Aynı kararın üç finans kuruluşunu daha kapsadığı bildirildi.
MASAK RAPORLARI VE BANKACILIK KAYITLARI İNCELENDİ
Kararın alınmasından önce Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, bankacılık kayıtları ve sermaye piyasası işlemleri üzerinde incelemeler gerçekleştirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, usulsüz kredi kullanımı ve fon manipülasyonu iddialarıyla bağlantılı mali hareketler araştırıldı.
İncelemelerde Adil Katılım Bankası AŞ'nin kuruluş sermayesinin kaynağı da ele alındı.
FON SORUŞTURMASINDA BANKACILIK BOYUTU
Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen mali incelemelerin ardından bankanın yönetim ve denetim yetkilerinin TMSF'ye devredilmesi kararlaştırıldı.
Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte Adil Katılım Bankası AŞ ve karar kapsamındaki diğer üç finans kuruluşuna ilişkin yönetim ve denetim yetkileri TMSF'ye geçmiş oldu.