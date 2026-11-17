TAHSİN HAN

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Maariv’de yayımlanan bir köşe yazısında, Türkiye’nin Lübnan’daki insani, kültürel ve ekonomik girişimleri açıkça hedef alındı. İsrailli yazar ve eski albay Dr. Moshe Elad imzasıyla yayımlanan analizde, Türkiye’nin bölgedeki barışçıl nüfuz arayışları ve diplomatik hamleleri mesnetsiz iddialarla karalanmaya çalışıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Lübnan’a gerçekleştirdiği ziyaretin Beyrut’ta ve bölgede “uyarı zilleri” çaldırması gerektiğini savunan Yahudi yazar Elad, bu tür ziyaretlerin dostane görünse de Ankara’nın Orta Doğu’da bölgesel bir güç olma, etki alanını genişletme ve siyasi boşlukları doldurma stratejisinin bir parçası olduğunu öne sürdü. Türkiye’nin tamamen insani ve kardeşlik bağlarıyla hareket etmediğini iddia eden yazar, Suriye’deki gelişmeler ve İran ekseninin zayıflamasının ardından Ankara’nın özellikle Sünni nüfusun yoğun olduğu Kuzey Lübnan’da (Trablusşam ve Akkar) Osmanlı döneminden kalan tarihi ve kültürel bağları kullanarak yerel bir etki altyapısı inşa ettiğini iddia etti.

SADECE SÜNNİLER DEĞİL HERKESLE GÖRÜŞTÜ

Elad, Türk etkisinin sadece Sünni kesimle sınırlı kalmadığını; Bilal Erdoğan’ın Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Meclis Başkanı Nebih Berri ve çeşitli mezhep liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin, Ankara’nın tüm Lübnan siyasi sistemiyle çok yönlü bir ilişki kurma çabasını açıkça gösterdiğini belirtti.

Türkiye’nin Lübnan devletinin ve ordusunun egemenliğini güçlendirme yönündeki yapıcı açıklamalarının ilk bakışta olumlu gibi görünebileceğini ancak Beyrut yönetiminin her teklifi şüpheyle incelemesi gerektiğini savunan Yahudi yazar, hiçbir yabancı devletin karşılıksız yardım sağlamayacağını ve Lübnan’ın dış çıkarlar uğruna bağımsızlığını tehlikeye atmaması gerektiğini öne sürdü.

TÜRKİYE’NİN ETKİ ALANI GENİŞLİYOR

Yahudi yazar analizinde “Türkiye son yıllarda Suriye’deki varlığını genişletmiş, yeni bölgesel düzenin şekillendirilmesinde söz sahibi olmak istemekte ve ABD, Rusya ile Arap ülkeleri karşısında bağımsız bir politika yürütmektedir. Buradaki en büyük tehlike mutlaka askeri bir işgal veya Türkiye’nin Lübnan’a kendi yönetimini dayatma girişimi değildir. Asıl tehlike, etki merkezlerinin kademeli olarak ele geçirilmesidir: Ekonomik bağımlılık oluşturulması, Ankara’yla özdeşleşen kurumların güçlendirilmesi, yerel liderlerin desteklenmesi, eğitim ve din faaliyetlerinin yaygınlaştırılması” derken Lübnan’da Türk varlığına ne kadar karşı olduğunu açık açık ortaya koydu.

Lübnan’ın geçmişte dış müdahaleler ve vekalet savaşları yüzünden ağır bedeller ödediğini belirten siyonist yazar, Türkiye ile iş birliğinin ancak tam bir şeffaflık, devlet kurumları çerçevesi ve ulusal egemenliğin katı bir şekilde korunması şartıyla anlam taşıyabileceğini öne sürerek, hazımsızlığını yazıya döktü.