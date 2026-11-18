Mars’ın yüzeyinin altında saklanan su buzuna ilişkin dikkat çekici yeni bulgular ortaya çıktı. Bilim insanları, Alba Mons Yanardağı çevresindeki kraterlerde keşfedilen sıra dışı oluşumların, Mars’ın daha soğuk dönemlerinden kalmış dev buzulların izlerini taşıyabileceğini belirledi.

738 krater tek tek incelendi

Araştırmacılar, NASA’nın Mars Reconnaissance Orbiter ile Avrupa Uzay Ajansının ExoMars Trace Gas Orbiter araçlarından elde edilen görüntüleri kullandı. Toplam 738 krater incelendi, farklı açılardan çekilen uydu görüntüleri birleştirilerek bölgenin üç boyutlu haritaları hazırlandı. Çalışma sonunda 29 ayrı noktada, kutuplara bakan krater yamaçlarında buz bakımından zengin olduğu düşünülen sıra dışı yapılar tespit edildi.

3 kilometre uzanıyor, 209 metrelik duvarlarla bitiyor

Oluşumların bazıları yamaç boyunca 3 kilometreye kadar uzanıyor. En dikkat çekici özellikleri ise buzulların uç kısmını andıran dik duvarlar. Bu uçurumların yüksekliği bazı noktalarda 209 metreyi buluyor. Yapıların üzerindeki kaya, toz ve moloz tabakasının alttaki buzu Mars’ın ince atmosferinden korumuş olabileceği düşünülüyor.

Dünya’daki buzullarla benzerlik gösterdi

Bilgisayar modelleriyle yapılan incelemelerde oluşumların nasıl meydana gelmiş olabileceği araştırıldı. Bilim insanları yapıları İzlanda’daki molozla kaplı buzullar ve kaya buzullarıyla da karşılaştırdı. Sonuçlar, Mars’taki oluşumların gezegenin yakın jeolojik geçmişindeki daha soğuk bir dönemde meydana gelmiş ve uygun krater yamaçlarında günümüze kadar korunmuş olabileceğine işaret etti.

Gelecekte astronotlar için su kaynağı olabilir

Keşfin yalnızca Mars’ın geçmiş iklimini anlamak açısından değil, gelecekteki insanlı görevlar için de önemli olabileceği belirtiliyor. Buzun konumu ve üzerindeki kaya tabakasının kalınlığının belirlenmesi, ileride Mars’a gidecek astronotların kullanabileceği su kaynaklarının tespit edilmesine yardımcı olabilir. Araştırmacılar şimdi bölgenin daha ayrıntılı görüntülerini incelemeyi ve Mars’ın başka noktalarında benzer oluşumlar bulunup bulunmadığını araştırmayı planlıyor.