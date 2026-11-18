Türkiye’de ekim ayında yabancılara yapılan konut satışlarında Rusya Federasyonu vatandaşları 477 konutla ilk sırada yer aldı. Rus vatandaşlarına yapılan konut satışları eylül ayına göre yüzde 22,94 artarken, İran ve Irak vatandaşları sıralamada Rusya’yı takip etti.

GazetemRu’nun Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2026 yılının ekim ayında Türkiye’de Rusya Federasyonu vatandaşlarına 477 konut satıldı. Rus vatandaşları, yabancı ülke vatandaşları arasında en fazla konut satın alan grup oldu.

TÜİK’in 17 Kasım 2026 tarihinde yayımladığıKonut ve İş Yeri Satış İstatistikleri, yabancılara yönelik konut satışlarında Rusya Federasyonu vatandaşlarının ilk sıradaki yerini koruduğunu ortaya koydu.

Rus vatandaşlarına konut satışları bir ayda yüzde 22,94 arttı

Eylül ayında Rusya Federasyonu vatandaşlarına 388 konut satılırken, ekim ayında bu sayı 477’ye yükseldi.

Böylece Rus vatandaşlarına yapılan konut satışları bir önceki aya göre 89 adet artarak yüzde 22,94 yükseliş gösterdi.

Ekim ayında yabancılara konut satışında Rusya Federasyonu’nu 193 konutla İran ve 159 konutla Irak vatandaşları izledi.

Eylül ayında ise Rusya Federasyonu vatandaşları 388 konutla ilk sırada yer alırken, Irak vatandaşlarına 166, Almanya vatandaşlarına 162 konut satılmıştı.

Türkiye genelinde yabancılara 2 bin 259 konut satıldı

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışları ekim ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 artarak 2 bin 259 oldu.

Yabancılara yapılan satışların Türkiye genelindeki toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,7 olarak kaydedildi.

Ocak-Ekim 2026 döneminde yabancılara satılan toplam konut sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azalarak 17 bin 567’ye geriledi.

Öte yandan Türkiye genelinde ekim ayında toplam 131 bin 72 konut satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,3’lük düşüşe işaret etti.

Yılın ilk 10 ayında Türkiye genelindeki konut satışları ise 1 milyon 223 bin 991 olarak gerçekleşti. Böylece toplam konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azaldı.

Son veriler, Türkiye genelinde konut satışlarının yıllık bazda gerilediği ekim ayında Rusya Federasyonu vatandaşlarının yabancılara yapılan satışlarda ilk sırada yer almaya devam ettiğini gösterdi.

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