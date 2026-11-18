Türkiye'de yatırım yapmak isteyen yabancılara yönelik yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında verilecek kısa dönem ikamet izinlerinin yatırım tutarları ve başvuru şartları belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre Türkiye'de çalışmayan yabancıların belirlenen yatırım araçlarına yönelmeleri halinde 3 veya 5 yıllık ikamet izni almalarının önü açıldı.

150 BİN DOLARA 3 YIL, 200 BİN DOLARA 5 YIL

Düzenlemeyle yabancı yatırımcılara iki farklı ikamet izni seçeneği sunuldu.

Belirlenen tutarların ABD doları veya karşılığı döviz cinsinden yatırılması yeterli olacak. Ancak yatırımın yapıldığının ilgili kurumlar tarafından tespit edilmesi gerekecek.

YABANCI YATIRIMCILARA DÖRT FARKLI SEÇENEK

Karara göre yabancı yatırımcılar, ikamet izni başvurularında dört farklı yatırım aracından birini tercih edebilecek.

Türkiye'de faaliyet gösteren bankalarda mevduat bulundurmak.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen devlet borçlanma araçlarını satın almak.

Gayrimenkul yatırım fonu veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı almak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenen bireysel emeklilik planlarına yatırım yapmak.

Bu yatırım seçeneklerinden herhangi birini tercih eden yabancılar, gerekli şartları karşılamaları halinde kısa dönem ikamet iznine başvurabilecek.

YATIRIMLAR BELİRLENEN SÜRE BOYUNCA KORUNACAK

Yeni düzenlemede yatırımların ne kadar süreyle elde tutulacağı da hükme bağlandı.

Buna göre 3 yıllık ikamet izni için yapılan en az 150 bin dolarlık yatırımın 18 ay, 5 yıllık ikamet izni için yapılan en az 200 bin dolarlık yatırımın ise 30 ay boyunca korunması gerekecek.

Yatırımın gerçekleştirildiği ve belirlenen şartların karşılandığı ilgili kurumlar tarafından kontrol edilecek.

EŞ VE ÇOCUKLAR DA İKAMET İZNİ ALABİLECEK

Cumhurbaşkanı kararı, yabancı yatırımcıların ailelerini de kapsıyor.

Düzenlemeye göre yatırımcının yabancı eşi ile kendisinin veya eşinin ergin olmayan ya da bağımlı yabancı çocuklarına da ilgili hükümler çerçevesinde ikamet izni verilebilecek.

Böylece gerekli yatırım şartlarını sağlayan yabancıların aile üyeleri de düzenlemeden yararlanabilecek.

İKAMET İZNİ VATANDAŞLIK HAKKI SAĞLAMAYACAK

Düzenlemede dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Türk vatandaşlığına ilişkin hüküm oldu.

Karar kapsamında verilen ikamet izinleri, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 12. maddesi uyarınca istisnai yoldan Türk vatandaşlığı kazanma hakkı sağlamayacak.

Dolayısıyla belirlenen tutarlarda yatırım yapılması ve ikamet izni alınması, yabancı yatırımcılara doğrudan Türk vatandaşlığı hakkı vermeyecek.