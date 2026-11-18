Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane halterci Naim Süleymanoğlu, Türkiye Halter Federasyonu tarafından Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törene Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Seyda Dursun, Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinin belediye başkanı Erol Mümün, Naim Süleymanoğlu'nun ailesi, Balkan dernekleri, genç sporcular ve sevenleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Başkan Talat Ünlü, "Türk spor tarihinde adını altın harflerle yazdıran, milyonların gönlünde taht kuran, dünyanın hayranlıkla izlediği büyük bir şampiyondu. Naim yalnızca ağırlıkları kaldıran bir sporcu değil, imkansız denilenin mümkün olduğunu gösteren bir iradenin, pes etmemenin ve mücadele ruhunun adıydı. Olimpiyat, dünya, Avrupa şampiyonlukları, dünya rekorları ile Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında göndere çektirdi. Türk sporunun unutulmaz efsanesi, dünya halter tarihinin gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri. Milletimizin gururu Naim Süleymanoğlu'nu bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Onun kaldırdığı ağırlıklar unutulabilir mi? Kırdığı rekorlar silinebilir mi? Dünyaya dinlettiği İstiklal Marşı'mız unutulabilir mi? Asla. Çünkü şampiyonlar madalyalarıyla, efsaneler ise tarihe bıraktıkları izlerle yaşarlar" ifadelerini kullandı.

Tören, okunan dualarla sona erdi.