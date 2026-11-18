Bahreyn’deki ABD askeri üslerinde birden fazla patlama sesi duyuldu.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı güvenlik uyarısı yayımlayarak vatandaşlardan ve ülkede yaşayanlardan sakin kalmalarını, en yakın güvenli yere gitmelerini ve kamu güvenliği için gelişmeleri resmi kanallardan takip etmelerini istedi.

Bazı kaynaklar, birden fazla insansız hava aracının (İHA) Bahreyn’deki bir ABD üssünü doğrudan vurduğunu ve üste yangın çıktığını bildirdi. Bu kaynaklar, hedef alınan üssün İsa Hava Üssü olduğunu belirtti.

Bir medya kaynağı da Bahreyn’deki Şeyh İsa Hava Üssü’nün bombalanması sonucu bazı ABD askerlerinin yaralandığını bildirdi.

Bu sırada Kuveyt ordusu, ülkenin hava savunma sistemlerinin İHA saldırılarına karşılık verdiğini açıkladı.