18 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bu sözler kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Sözünü istifadelerinize sunuyoruz... (18 Kasım 2026)
ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:
(١٨) یَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِیَةٌ
Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla
(18) O gün hesaba çekilirsiniz, size ait hiçbir sır gizli kalmaz.
(Hâkka Suresi, 69/18) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)
“…Her biriniz mutlakâ Allah Teâlâ’nın huzûrunda durdurulursunuz. Cenâb-ı Hak ile (kul) arasında ne bir perde ne de Allâh’ın kelâmını tercüme edecek bir tercüman bulunmaz. Allah Teâlâ o kula:
«‒Ben sana mal vermedim mi?» diye sorar.
O da:
«‒Evet, verdin yâ Rabbi!» der.
Sonra Allah Teâlâ:
«‒Ben sana Rasûl göndermedim mi?» diye sorar.
Kul:
«‒Evet, gönderdin yâ Rabbi!» der.
O kimse sağına bakar, Cehennem’den başka bir şey göremez; soluna bakar, Cehennem’den başka bir şey göremez.
O hâlde her biriniz bir hurmanın yarısı ile de olsa Cehennem ateşinden korunsun! Onu da bulamazsa güzel bir sözle kendisini Cehennem ateşinden korusun!”
Kaynak: Buhârî, Zekât, 9
GÜNÜN SÖZÜ: