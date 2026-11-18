ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:







(١٨) یَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِیَةٌ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(18) O gün hesaba çekilirsiniz, size ait hiçbir sır gizli kalmaz.



(Hâkka Suresi, 69/18) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

“…Her biriniz mutlakâ Allah Teâlâ’nın huzûrunda durdurulursunuz. Cenâb-ı Hak ile (kul) arasında ne bir perde ne de Allâh’ın kelâmını tercüme ede­cek bir tercüman bulunmaz. Allah Teâlâ o kula:

«‒Ben sana mal vermedim mi?» diye sorar.

O da:

«‒Evet, verdin yâ Rabbi!» der.

Sonra Allah Teâlâ:

«‒Ben sana Rasûl göndermedim mi?» diye sorar.

Kul:

«‒Evet, gönderdin yâ Rabbi!» der.

O kimse sağına bakar, Cehennem’den başka bir şey göremez; soluna bakar, Cehennem’den başka bir şey göremez.

O hâlde her biriniz bir hurmanın yarısı ile de olsa Cehennem ateşinden korunsun! Onu da bulamazsa güzel bir sözle kendisini Cehennem ate­şinden korusun!”



Kaynak: Buhârî, Zekât, 9

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