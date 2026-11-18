ABD'de ülke çapında televizyon ve radyo yayınları bir dakika kesildi. Test, ABD doğu saatiyle 14.20'de (Türkiye saatiyle 22.20) başladı.

Envanter’in haberine göre, yayıncılar normal yayın akışını keserek yaklaşık bir dakikalık bir mesaj yayımladı.

Yetkililerin önceden paylaştığı metne göre mesajda, "Bu, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı tarafından yayımlanan ülke çapında bir Acil Durum Uyarı Sistemi testidir. Bu yalnızca bir testtir. Halkın herhangi bir eylemde bulunmasına gerek yoktur" ifadeleri yer aldı.

Bazı yayıncılar mesajı hem İngilizce hem de İspanyolca olarak yayımlayabilirken, işitme engelli veya işitme güçlüğü çeken izleyici ve dinleyiciler için mesaja uyarı sesleri eşlik etti.

Sosyal medyada paylaşılan bir televizyon ekranı fotoğrafında ise mesajın "17 Kasım 2026 14.20 - 14.35" saatlerini kapsayan üç sayfalık bir ekran metni olarak yer aldığı görüldü ancak fotoğrafın kaynağı doğrulanmadı.

TELEFONLARA UYARI GİTMEDİ

Ekim 2023'te yapılan son ülke çapındaki testte Kablosuz Acil Durum Uyarıları da devreye alınmış ve cep telefonlarından da uyarı sesi gelmişti. Bu kez yalnızca radyo ve televizyon yayınları kapsama alındı. FEMA, test öncesinde yaptığı açıklamada "cep telefonunuz bip sesi çıkarmayacak, titremeyecek veya bildirim almayacak" ifadelerini kullanmıştı.

TEST NEDEN DÜZENLENDİ?

Federal yasalar, bu tür bir testin en az üç yılda bir yapılmasını zorunlu kılıyor. Bu uygulama, sistemin gerçek bir acil durumda kullanılmasına ihtiyaç duyulmadan önce yetkililerin teknik veya operasyonel sorunları tespit etmesine olanak tanıyor.

Radyo, televizyon, kablo, uydu ve kablolu video sağlayıcılarından oluşan ulusal bir kamu uyarı sistemi olan EAS aracılığıyla ABD Başkanı ulusal bir acil durum sırasında halka hitap edebiliyor. Yerel, eyalet ve kabile yönetimleri de daha bölgesel uyarılar için aynı uyarı tonlarını kullanıyor.

FEMA Yöneticisi Cameron Hamilton, "acil bir durumda her saniyenin hayati önem taşıdığını" belirterek, testin gerçek bir olay yaşanmadan önce sorunların belirlenmesine ve giderilmesine yardımcı olacağını söyledi.

SÖYLENTİLERE CEVAP VERİLDİ

Testin zamanlaması, son günlerde bankacılık, hava yolu ve bulut hizmetlerinde yaşanan büyük çaplı kesintilerin ardından internette çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

FEMA, testin rutin bir uygulama olduğunu ve söz konusu aksaklıklarla hiçbir ilgisi bulunmadığını belirterek gizli bir acil durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Kurum ayrıca gerçek bir acil durum veya önemli bir hava olayı meydana gelmesi halinde testin ertelenebileceğini de bildirmişti.

ALTERNATİF TARİH DE BELİRLENMİŞTİ

ABD'de, ulusal acil durum uyarı altyapısının düzenli olarak test edilmesi yasal bir zorunluluk. 2015 IPAWS Modernizasyon Yasası uyarınca, FEMA'nın ülke genelindeki kamu uyarı sistemlerini en az üç yılda bir test etmesi gerekmektedir. 17 Kasım'da planlanan tatbikat herhangi bir nedenle gerçekleştirilemezse, alternatif test tarihi olarak 3 Aralık 2026 belirlenmişti.