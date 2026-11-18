ÖSYM’den ALES açıklaması! Erişime açıldı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/3) giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 29 Kasım'da uygulanacak 2026-ALES/3'e başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Adaylar, saat 10.15'te başlayacak sınav için saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.