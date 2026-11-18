Levent SONAT

Yirmi beşinci yayın döneminin içerisinde olan Genç Birikimin Kasım 2026 sayısı (293.) okurlarıyla buluştu

Bu sayıda, araştırmacı yazar Ali Kaçar, Müslüman, Her Halükârda Adil Olmalıdır başlıklı makalesinde; esas olanın, hakkı ayakta tutmak olduğunu, Allah rızasının dışında hiçbir menfaat duygusu ve tarafgirlik anlayışının olmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Ayın dosya konusu ise İlahi Bir Lütuf: Sıla-i Rahim olarak belirlendi.

CENNETİ KOKLATAN BAĞ

Dosya konusu çerçevesinde;

Cenneti Koklatan Bir Bağ: Sıla-i Rahîm başlıklı yazısında Fatih Pala, sıla-i rahim sancağının, müminlerin; ellerinde, dillerinde, kalplerinde yükselmeyi beklediği hakikatini gündem etmiş.

Akrabalık Bağlarının Kopma Sebepleri başlığını verdiği yazısında Emrah Doğru, akrabalık bağlarının, toplumun temelini oluşturan aile yapısının korunmasında büyük bir öneme sahip olduğunu hatırlatmış.

İlahi Bağlar başlıklı çalışmasında Erdal Tuğrul, adı unutulmaya yüz tutan sıla-i rahim’in gündemden düşüp hayatımızdan çıkması ile neler kaybetmiş olabiliriz, diye sormak gerektiğine dikkat çekmiş.

Sıla-i Rahim: Merhametin, Adaletin ve Nefis Muhasebesinin Kavşağında başlığı altında topladığı düşüncelerinde Kanarya Banu Dağ, sıla-i rahim’in, insanın köklerine vefası kadar vicdanına sadakati olduğu gerçeğine parmak basmış.

SILA-İ GAFLETTEN SILA-İ RAHİM’E

Kapıyı Arayan Gözler, Birbirini Unutan Gönüller başlığıyla sunduğu fikirlerinde Kemal Ünlütaş, akrabalık bağlarını koparanlardan değil, onları onaranlardan; kırgınlıkları büyütenlerden değil, gönülleri birleştirenlerden olmak gerektiğine vurgu yapmış.

Sıla-i Gafletten Sıla-i Rahim’e başlığına misafir ettiği düşüncelerinde Rüstem Ayılmazdır, sıla-i rahimdeki ölçümüzün inancımızın çizmiş olduğu rota doğrultusunda belirginleşeceğinin altını çizmiş.

Sıla-i Rahimi Fıkhetmek başlığını verdiği yazısında Sercan Akbayrak, akrabalık bağlarını koparmanın büyük günahlardan olduğuna değinmiş.

Gurbette Kaybolmak başlığını verdiği şiirimsi cümlelerinde Taşkın Önel, gurbet diyarının mutluluk beldesiyle karıştırıldığını ve sılayırahim’in şavkıyan cehaletin altında unutulduğunu kaydetmiş.

KEMALİZM VE KÜRTLER

Ayrıca Abdullah Salih’in İşgale Başkaldıran Müderris, Ahmet Zeki İzgöer’in Sultan II. Abdülhamid’in Engelliler İçin Açtığı Okullar, Fatih Pala’nın “Kemalizm ve Kürtler” Kitabı Çıktı, Hacer Erener Görgün’ün Kalabalıkların İçinde Rabbini Özleyen Kalp, Psk. İmren Büyüköz’ün Savaş Sendromundan Fıtri Dengeye: Tarihsel Arka Planı ve Sonuçlarıyla Feminizm ve Rüveyde Bera Pala’nın Kalkanı Bedene, Kılıcı Akla Yerleştiren Kudüs Fatihi başlıklı yazısı; Taşkın Önel’in Sobe şiiri; Dr. İsmail Ceylan’ın İsrail Seçimlerinde Filistinlilerin Etkisi başlıklı çevirisi de dergide yer almış.

Biz de sizlere bir Genç Birikim dergisi alarak okumanızı tavsiye ediyor ve dergiye yayın hayatında başarılar diliyoruz.