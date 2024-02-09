Zühtü Arslan’a çok net, çok açık bir soru! Siyasalcıyı AYM’nin başına getirirseniz!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, bugünkü yazısı...

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Danıştay üyesi Yılmaz Akçil, dün düzenlenen törenle cübbesini giydi, görevine başladı.

Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir başlık açarsak, aktüel hangi konular var?

Gezi isyanının organizatörü Can Atalay hakkında verilen 18 yıl hapis cezasının Yargıtay’ın onama kararı ile birlikte kesinleşmesi var..

Bu ceza hakkında, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği, “milletvekili dokunulmazlığı olan kişi hakkında, yargılama yapılamaz” gerekçeli iki ihlal kararı var..

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Bu ihlal kararlarının, çok kısa sürelerde, diğer dosyaların önüne geçirilerek hızlıca verilmesi var..

Yine Anayasa Mahkemesi’nin huzurunda 3 yıla yaklaşan süredir bekleyen HDP hakkındaki kapatma davası var..

HDP kendi kendisini kapattığı halde, Anayasa Mahkemesi’nin henüz bu dava hakkında bir karar verememiş olması var..

Çağlayan Adliyesi’nin önünde polise kurşun sıkan teröristlerden birisinin önceki yıllarda açtıkları davada, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararı vermiş olması ve teröristlere yargıdan adeta cesaret aşılaması iddiaları var..

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