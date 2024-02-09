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Gündem

Zühtü Arslan’a çok net, çok açık bir soru! Siyasalcıyı AYM’nin başına getirirseniz!

Yeniakit Publisher
2024-02-09 10:29:00 -
Zühtü Arslan’a çok net, çok açık bir soru! Siyasalcıyı AYM’nin başına getirirseniz!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Siyasalcıyı AYM’nin başına getirirseniz!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, bugünkü yazısı...

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Danıştay üyesi Yılmaz Akçil, dün düzenlenen törenle cübbesini giydi, görevine başladı.

Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir başlık açarsak, aktüel hangi konular var?

Gezi isyanının organizatörü Can Atalay hakkında verilen 18 yıl hapis cezasının Yargıtay’ın onama kararı ile birlikte kesinleşmesi var..

Bu ceza hakkında, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği, “milletvekili dokunulmazlığı olan kişi hakkında, yargılama yapılamaz” gerekçeli iki ihlal kararı var..
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Bu ihlal kararlarının, çok kısa sürelerde, diğer dosyaların önüne geçirilerek hızlıca verilmesi var..

Yine Anayasa Mahkemesi’nin huzurunda 3 yıla yaklaşan süredir bekleyen HDP hakkındaki kapatma davası var..

HDP kendi kendisini kapattığı halde, Anayasa Mahkemesi’nin henüz bu dava hakkında bir karar verememiş olması var..

Çağlayan Adliyesi’nin önünde polise kurşun sıkan teröristlerden birisinin önceki yıllarda açtıkları davada, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararı vermiş olması ve teröristlere yargıdan adeta cesaret aşılaması iddiaları var..

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Yorumlar

TÜRK,SELÇÜKLU,VE OSMANLI TORUNLARIYIZ

YAHU BUNLARIN KUYRUKLARI VE TASMALARI DIŞARIDAN BUNLARIN KARARLAR VE KARARLARI BEKLETMEDE EĞER BIRAKIYORSA DEMEK AMAÇLARI TÜRKİYEDE VE DEVLETİN MEKANIİZMASINDA HUZURSUZLUK VE MORAL BOZUKLUĞU YARATMAK,,BUNLARMİLLİ DEĞİLLER,,,,BURADA ASIL OLAN AK PARTI VE MHP YERLİ, İSLAMİ VE MİLLİ BİR ANAYASA HAZIRLAMAK VE BU NECİP MİLLETE SUNMAK,, BU TOPRAKLAR BİR AVUÇ GURUHLARIN DEĞİLDİR ,,,VE BU TOPRAKLADA 1200 YILDIR 72 ETNİK MİLLETİ HUZUR, ADALET VE REFAH İÇİNDE YÖNETİ,,, BU MİLLET 120 SENEDİR DİNİN VE MİLLİYETİNİ KAYB ETTİ,,, VE 120 SENEDİR HUZUR GÖRMEDİ,,,, SELAM VE DUA İLE

KÖKSAL

Bilge Lider Devlet Bahçeli 'nin söylediği gibi AYM kapatılmalıdır... Yargıtayın AYM üyeleri için suç duyurusu çok acil uygulanmalıdır, cezaları verilmelidir...
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