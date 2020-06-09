Zühtü Arslan neden sessiz? 'Anayasa Mahkemesi'nden Berberoğlu ile ilgili bir çift laf bekliyorum'

Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında gündemi değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, MİT tırları görüntülerini FETÖ firarisi vatan haini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay tarafından cezası onandıktan sonra Meclis Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili önemli ifadeler kullandı.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

"Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi Başkanı’ndan bir çift laf dinlemek isterdim. Berberoğlu’nun müracatı var Anayasa Mahkemesi’ne.

Muhalifler diyor ki; ‘Beklenseydi Anayasa Mahkemesi kararı’. Bu konuda açıklama yapması gerekirdi Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın.

'Biz de 10 bin 20 bin 40 bin bekleyen dosya var, bu görüşmediğimiz dosyaların hiçbirisinde hiçbir ceza infazı beklemiyor kardeşim. Binlerce 10 binlerce dosyada ceza infazı beklenmiyorken Enis Berberoğlu kim ki yani pisliğinde mavi boncuk mu bulduk ki kalkıpta onun cezası ertelenecektir, milletvekilliğinin düşürülmesi ertelenecektir. Sistem bu, sisteme itirazınız varsa buyrun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde değiştirin.'

Ama binlerce o cezaların infazını beklemeksizin mecburen cezaevinde gidip yatarken sadece Enis Berberoğlu’nun cezası için 'Anayasa Mahkemesi’nin kararını beklemeliydik’ diye karşılarsa CHP’liler HDP’liler orada da açıklama yapmak Zühtü beye düşüyor. Ama malesef açıklamayı yapmadı."