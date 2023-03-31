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Gündem Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın sona erecek
Gündem

Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın sona erecek

Yeniakit Publisher
2023-03-31 11:26:00 -
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın sona erecek

Kış aylarında trafikte yer alan şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, 1 Nisan itibarıyla sona erecek.


Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması, 1 Aralık 2022'de başladı.

Geçen sürede araçların denetimi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyeler tarafından gerçekleştirildi.

Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesildi.

Söz konusu uygulama, yarın sona erecek. (İLKHA)
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