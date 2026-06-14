Kişisel Verileri Paylaşıldı, Dava Açtı: Bu Kez 30 Bin Lira Vekâlet Ücretiyle Karşılaştı

Bolu’da yaşayan yerel hayvan koruma görevlisi Elif Sarıhan, kişisel verilerinin kamuya açık şekilde paylaşıldığını belirterek yargıya başvurdu. Ancak süreç beklediği gibi sonuçlanmayan Sarıhan, açtığı davanın reddedilmesi üzerine yaklaşık 30 bin lira vekâlet ücreti ödemek zorunda kaldığını açıkladı.

Adres bilgileri dağıtım listesinde yer aldı

İddiaya göre, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 6 Şubat 2025 tarihinde yerel hayvan koruma görevlilerine gönderilen resmi yazıda, kimlik kartlarının iadesi talep edildi. Yazının dağıtım listesinde ise görevlilerin isimlerinin yanı sıra açık adres bilgilerine de yer verildi.

Listede kendi adres bilgilerinin de bulunduğunu belirten Sarıhan, bu durumun kişisel veri ihlali oluşturduğunu ifade ederek savcılığa ve ilgili kurumlara başvuruda bulundu.

Valilik soruşturma izni vermedi

Sarıhan, şikâyet edilen kişilerin kamu görevlisi olması nedeniyle savcılığın soruşturma izni talep ettiğini, ancak Bolu Valiliği'nin bu talebe onay vermediğini söyledi. Valiliğin kararına karşı açılan davanın ise halen sürdüğünü belirtti.

“KVKK başvurusu yapamadım”

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında başvuru yapabilmek için veri sorumlusunun kimliğini öğrenmek istediğini ifade eden Sarıhan, ilgili bilgileri temin edemediğini söyledi.

Bu nedenle açtığı davanın Bolu İdare Mahkemesi tarafından reddedildiğini aktaran Sarıhan, mahkemenin ayrıca vekâlet ücretine hükmettiğini kaydetti.

“İhlal iddiası henüz incelenmedi”

Kişisel veri ihlali iddiasının henüz esastan değerlendirilmediğini vurgulayan Sarıhan, veri sorumlusunun tespit edilmesinin ardından KVKK nezdinde başvuru yapmak istediğini belirtti.

Hukuki sürecin devam ettiğini söyleyen Sarıhan, kişisel verilerinin paylaşılmasına ilişkin iddiaların ilgili merciler tarafından incelenmesini beklediğini ifade etti.