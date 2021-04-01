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Ekonomi Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan’da sona erecek
Ekonomi

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan’da sona erecek

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan itibarıyla sona erecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 22:15:00 -
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan’da sona erecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor

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