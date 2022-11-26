Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde yeni dönem

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nca (DASK) konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Zorunlu Deprem Sigortası’nın tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarları güncellenirken poliçe yenilemelerinde uygulanan indirim arttırıldı. Güncellemeyle teminat tutarlarının yukarıya taşınması, poliçe yenilemelerinin desteklenmesi ve sistemdeki vatandaşlar için daha güçlü bir finansal güvence oluşturulması hedefleniyor.

Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde yapılan değişikliklere bakıldığında betonarme yapılar için bin 508 TL olan inşaat birim metrekare maliyet tutarı 3 bin 16 TL’ye, bir mesken için 320 bin TL olan azami teminat tutarı 640 bin TL’ye, poliçe yenilemelerinde uygulanan yüzde 10 indirim, iki katına çıkarılarak yüzde 20’ye yükseltildi.