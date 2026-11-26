Beşiktaş taraftarına orantısız güç! İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ayar gecikmedi
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Gürcistan İçişleri Bakanı Tamazaşvili ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk taraftarlara orantısız güç kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Tamazaşvili ile telefonda görüştü.
Duyduğu rahatsızlığı dile getirdi
Çiftçi, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada Türk taraftarlara orantısız güç kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi
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