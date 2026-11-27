İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Cafer Mahiroğlu hakkında “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından yürütülen soruşturmada; MASAK’tan temin edilen veriler, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve dosyadaki diğer bilgi ve belgeler değerlendirildi. İncelemelerde, Mahiroğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ’nin kurulmasını sağladığı, şirketin yönetimini belirlediği kişilere devrettiği ve belediye ihaleleri kapsamındaki işlemler üzerinden haksız menfaat temin edildiği yönünde bulgulara ulaşıldığı öğrenildi.

1 MİLYON 650 BİN LİRA GAYRİRESMİ ÖDEME İDDİASI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esbakım, Korganlar, HMF ve Repar adlı yedek parça şirketlerinin yöneticileriyle anlaşma yapıldığı; gerçekte olmayan mal ve hizmet alımları için fatura bedelinin yüzde 12-14’ü oranında komisyon karşılığında BUSTECH adına sahte faturalar düzenlendiği öne sürüldü. Bu faturalar karşılığında şirketlere verilmesi gereken çeklerin soruşturma sırasında Halk TV’nin kasasında ele geçirildiği belirtildi. Öte yandan İzmir’den BUSTECH’e hakediş ödemeleri yapıldıkça çek bedelleri bankadan elden çekildi. Halk TV spikeri Özge Ece Üner ve eşi Özgürdeniz Bayramoğlu’na aylık 1 milyon 650 bin lira gayriresmi ödeme yapıldığı ve bu ödemeler karşılığında talimatla gerçeğe aykırı haberler yayımlatıldığı da öne sürüldü.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimlerin Halk TV spikeri Özge Ece Bayramoğlu, Halk TV spikeri Özgürdeniz Bayramoğlu, Bustech firma yöneticisi Haydar Rüzgar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Ulaş Eroğlu, aynı daire başkanlığında görevli personel Aşkın Tahan, Korganlar isimli firma sahibi Ali Kemal Korgan, HMF Taşımacılık firma sahibi Hamza Okuyucu, Bustech firma yöneticisi Ahmet Keçiyokuşu ve Bustech satın alma müdürü Halit Akın olduğu öğrenildi.