Derbi öncesi Galatasaray'a büyük müjde!
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Trendyol Süper Lig'de 30 Kasım Pazartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak olan Galatasaray adına olumlu bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Roland Sallai'nin dev derbinin kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Aslan'a Victor Osimhen'in ardından Roland Sallai'den de iyi haber geldi.
ROLAND SALLAI'NIN BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE KADRODA OLMASI BEKLENİYOR
Sözcü'de yer alana habere göre: Galatasaray'da sakatlığı bulunan Roland Sallai, özel programla çalıştı ve kondisyon açığı bulunmuyor.
Bu doğrultuda Macar bek oyuncusu için de kararın verdiği aktarıldı.
Roland Sallai'nin Beşiktaş derbisinde kadroda olmasının beklendiği ifade edildi.
BU SEZON 14 MAÇA ÇIKTI
Roland Sallai, bu sezon Galatasaray formasıyla 14 resmi maçta süre buldu. Tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.