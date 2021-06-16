Zoru görünce hatırladılar! HDP’de kapatılma paniği

Yeni Akit Ankara

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, partilerinin kapatılmasına ilişkin tekrar bir iddianame hazırlayıp Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gönderdiğini hatırlatarak, Raportörden tek beklentilerinin hukuka, Anayasa'ya uygun bir rapor düzenlenmesi olduğunu söyledi. HDP’li Beştaş, “Biz onlar gibi yargıya baskı yapıp namus kavramlarıyla, tehditlerle, şantajlarla bir çağrı yapacak durumda değiliz. Biz kendimize güveniyoruz. Tek istediğimiz hukukun gereğini yerine getirin” diye konuştu.

“Bu bir 7 Haziran davasıdır”

Davayı “Her şeyden önce bu bir 7 Haziran davasıdır” şeklinde sulandırmaya çalışan Beştaş, “Çünkü hemen akabinde bir gün sonra Cumhurbaşkanı, '7 Haziran karanlık bir senaryodur, unutmayız' dedi. Aslında 7 Haziran'da davayı açtırmakla, iddianamenin AYM'ye gönderilmesiyle 7 Haziran'ın intikamının alındığını ve bu tarihin bir tesadüf olmadığını en üst düzeyde ilan etmiş oldular” iddiasında bulundu. Kapatma davasının “hukuki temeli olmayan siyasi bir dava” olduğunu savunan Beştaş, “Aylardır küçük ortak çağrı yapıyor. Büyük ortakla birlikte gereğini düşünüyorlar, tartışıyorlar, karar veriyorlar ve yaptırıyorlar” şeklinde konuştu. Davanın, HDP'yi siyasetin dışına çıkarma davası olduğunu belirten Beştaş, “Siyasetten yasaklama davası olarak önümüzde duruyor ve yargı burada kullanılan bir mekanizma halindedir. Tamamen yargıyı arka bahçe olarak görenlerin kullandığı bir sistemin adıdır” görüşünü kaydetti.