Hürriyet Yazarı Nedim Şener, Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin dikkat çekici ayrıntıları köşesine taşıdı. Şener, Sarıgül'ün “kara kutusu” olarak nitelendirilen ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan muhasebecisi Volkan Aslanbaş'ın eşi S.A.'ya 10 bin avro verdiğini aktardı.

SARIGÜL'ÜN EVİNE DAVET ETTİĞİNİ ANLATTI

Nedim Şener'in aktardığına göre, 16 Kasım'da şüpheli sıfatıyla ifade veren S.A., eşinin yaklaşık 8-9 yıldır Mustafa Sarıgül'ün muhasebe işlerini yürüttüğünü belirtti.

S.A., eşinin 15-16 Ekim 2026 tarihlerindeki operasyon kapsamında gözaltına alınmasının ardından Sarıgül'ün kendisini telefonla aradığını ve herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını sorduğunu anlattı.

Sarıgül'ün kendisini evine davet ettiğini belirten S.A., burada eşinin alacağı olduğu söylenerek kendisine para teklif edildiğini, ancak eşine danışmadan parayı kabul etmediğini ifade etti.

10 BİN AVROYU ELDEN ALDIĞINI SÖYLEDİ

Eşinin Tekirdağ Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından kendisiyle görüştüğünü anlatan S.A., ifadesinde şu sözlere yer verdi:

“Eşim Tekirdağ Cezaevi’ne sevk edildikten sonra, ben eşimin görüşüne gittiğimde bir para alacağımız olup olmadığını sordum ve daha sonra Sarıgül benimle ikinci kez irtibata geçince, ‘Bir isteğiniz var mı?’ şeklinde sorunca ben de kredi kartı borçlarımızı ödemek amacıyla eşimden öğrendiğim alacağımız olan 10.000 Euro parayı Mustafa Sarıgül’den elden aldım.”

SORUŞTURMANIN KİLİT İSMİNİN EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN İFADE

Nedim Şener, soruşturmanın kilit isimlerinden biri olarak gösterilen Volkan Aslanbaş'ın eşinin açıklamalarını gündeme taşıyarak Sarıgül ile muhasebecisinin ailesi arasındaki para ilişkisine dikkat çekti.

S.A.'nın ifadesinde paranın eşinin alacağı ve kredi kartı borçları için verildiği belirtilirken, haberin başlığında yer alan “sus payı” nitelendirmesi bu ifadenin kendisinde yer almıyor.