Logosuna koyduğu Mustafa Kemal’in gözleriyle Atatürk istismarcılığı üzerinden taban oluşturan ve gazetecilik kisvesi altında Fetullahçı Terör Örgütü’nü (FETÖ) destekleyen Sözcü TV’ye kayyum atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında SZC TV ve bağlantılı şirketlere eş zamanlı operasyon düzenlenirken, kanala TMSF tarafından kayyım atandı. Mahkeme kararıyla polis ekipleri binada arama yaparken, sabah saatlerinde gerçekleşen operasyonda Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı ile Sözcü TV eski Genel Müdürü Mustafa Asım Akgül, eski Sözcü Mali İşler Müdürü İsmail Öz ve Yonca Yücekaleli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alan Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı’nın ise gerçekte Sözcü gazetesini de bünyesinde barındıran Estetik Yayıncılık A.Ş. ve Mega Ajans’ın pazarlama bölümünde çalıştığı ifade edildi. 17-25 Aralık ihanet girişiminde, MİT tırlarının durdurulmasında, 15 Temmuz darbe girişimi dönemlerinde örgüte adeta can simidi olan Sözcü, Emin Çölaşan’ın “Şimdi Cemaati Savunma Zamanı”, Necati Doğru’nun ‘Naylon Darbe’ yazılarıyla FETÖ’ye destek vermiş ve 15 Temmuz ihanet günü Gökmen Ulu imzalı haberde, “Sözcü Erdoğan’ı Buldu” denilerek darbecilere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konumunu atmıştı. Mezkur yayınlar sebebiyle ‘FETÖ’ye üye olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme’ suçundan soruşturma geçiren Sözcü’ye yönelik operasyonun geçmişi 2016 yılına uzanıyor. 2016’da açılan dosyada, Burak Akbay hakkında Sözcü gazetesini FETÖ/PDY’nin amaçları ve talimatları doğrultusunda faaliyete geçirdiği iddiasıyla soruşturma yürütüldü. Soruşturma sonucunda 27 Eylül 2017 tarihinde iddianame hazırlandı. 10 yılı aşkın süredir firari olarak yurt dışında bulunan Burak Akbay hakkındaki adli süreç devam ederken mahkeme, mali yönden inceleme yapılması için Başsavcılığa ihbarda bulundu. Bunun ardından yeni bir soruşturma başlatıldı. Hazırlanan MASAK raporuna dayanarak Burak Akbay’ın, yurt dışındaki banka hesaplarından Estetik Yayıncılık A.Ş. ve Mega Ajans’ı finanse ettiği ve örgütün medya yapılanmasını bu şirketler üzerinden sürdürdüğü iddia edildi. Sözcü gazetesi, Sözcü TV ve bağlantılı şirketlerin adreslerinde arama ve el koyma kararı doğrultusunda dün medya grubuna operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Akbay’ın sahibi olduğu Sözcü televizyonu ve sozcu.com.tr’nin bağlı olduğu Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildi. Dün sabah saatlerinde gerçekleşen operasyonda Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı ile Sözcü TV eski Genel Müdürü Mustafa Asım Akgül, eski Sözcü Mali İşler Müdürü İsmail Öz ve Yonca Yücekaleli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alan Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı’nın ise gerçekte Sözcü gazetesini de bünyesinde barındıran Estetik Yayıncılık A.Ş. ve Mega Ajans’ın pazarlama bölümünde çalıştığı ifade edildi.

“DIŞARIDAN FONLANDIĞI ÇOK AÇIK”

Medya Derneği Genel Başkanı Ekrem Kızıltaş, konuya ilişkin Akit’e yaptığı açıklamada; “Sözcü’ye kayyım atanması ile alakalı söylenmesi gereken ya da sorulması gereken temel soru, neden bu kadar gecikildiği olabilir. Çünkü eninde sonunda Sözcü’nün normal şartlar altında Türkiye’de gazetecilik, habercilik yaptığı söylenemez. Neden? Bir proje olarak ortada bulunan, gerek FETÖ bağlantısı sebepleriyle, gerekse sonradan ortaya çıkan ve yerli ve milli olan her şeye düşman bir zihniyetin odaklandığı, muhtemelen bazen içerden ama çoğunlukla dışarıdan fonlanan bir yapı olduğu çok açık ve yaptığı işe bakarsak objektiflikle alakası olmadığı da ortada. Bütün marifetleri hemen her konunun içinden bulabildikleri, aleyhte kullanılabileceğini düşündükleri şeyleri cımbızla bulup, seçip onları öne çıkarmak, böyle bir şey olmadığı durumlarda da bulabildikleri her konuyu çarpıtmak, yalanlarla, iftiralarla güya habercilik yapıyormuş gibi gözüküp, Türkiye’de maalesef, Muharrem İnce’nin vaktiyle ‘siyasi şizofren’ dediği bir kitlenin kötülüklerini beslemek için yayın yapan bir yapıydı. Dolayısıyla yargının da büyük ihtimalle kendine göre harekete geçmek için sağlam dayanaklar aradığı ve bunları bulduktan sonra da düğmeye bastığını söyleyebiliriz. Netice şu, inşallah hayır olur ve o yapı en azından ifade ettiği görev açısından gerçekten habercilik yapmaya, gerçekten objektif olarak çalışmaya başlayabilir gibi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Konunun hukuki boyutunu Akit’e değerlendiren Avukat Cengiz Ocakçı ise şunları söyledi: “Firari sanık Burak Akbay’ın sahibi olduğu Sözcü televizyonuna kayyım atanması yerinde ve gecikmiş bir karardır. Söz konusu olan Sözcü televizyon ve yayın organlarının sahibinin yurt dışında olması sıkıntılı bir durum. Yargılanması gereken ve firari olarak yurt dışında yaşayan, memlekete gelmeyen kişilerin açıkça kendi memleketlerinde kamuoyunu belirleyecek şekilde televizyon yayını yapması gerçekten Türkiye’ye has bir durum. Hiçbir yerde, demokrasinin beşiği dediğimiz hiçbir ülkede; İngiltere’de, Almanya’da, Fransa’da, Avrupa’da, Amerika’da buna kesinlikle izin verilmez.” dedi.