Kulislerde konuşulan ve sıkça dillendirilen iddia… Candan Yüceer de AK Parti’ye katılıyor
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Birçok CHP-YP’li belediyenin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in de yarın AK Parti’ye katılacağı belirtiliyor.
Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, bir süredir AK Parti’ye geçeceği dillendirilen Yüceer’e ilişkin iddialı ifadeler kullandı. Selvi bugünkü yazısında şunları dile getirdi: “Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in AK Parti’ye geçeceği konuşuluyor. Candan Hanım kararını vermiş.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe günü toplanacak olan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında Candan Yüceer’in rozetini takacak. Candan Hanım şimdiden tebrikleri kabul etmeye başlamış. Bize de hayırlı olsun demek düşer.”
İşte Abdulkadir Selvi’nin o yazısı:
CANDAN YÜCEER AK PARTİ’DE
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in AK Parti’ye geçeceği konuşuluyor. Candan Hanım kararını vermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe günü toplanacak olan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında Candan Yüceer’in rozetini takacak.
Candan Hanım şimdiden tebrikleri kabul etmeye başlamış. Bize de hayırlı olsun demek düşer.
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