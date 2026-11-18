ASELSAN, sağlık teknolojilerindeki yerli ürünlerini küresel pazarlara taşımak için önemli adımlar attı. ASELSAN, Almanya'da gerçekleştirilen 58. MEDICA Fuarı kapsamında, milli imkanlarla geliştirdiği sağlık teknolojilerinin farklı coğrafyalara ihracatını sağlamak amacıyla 3 ayrı uluslararası ihracat anlaşması yaptı.

12 farklı ülkeye satış hedefi

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirket kalp sağlığı ve yaşam destek teknolojileri alanındaki ürünlerinin uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirecek önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda şirket, Almanya'daki fuarda Fransa merkezli CITYCARE firması ile HEARTLINE AED Otomatik Eksternal Defibrilatör ve aksesuarlarının satışını içeren bir anlaşma imzaladı.

MEDIAL GLOBAL ile yapılan diğer bir anlaşma ile LIFELINE HLM Kalp Akciğer Makinesi'nin 12 farklı ülkeye satışı hedeflenirken KOÇ MEDİKAL BIÇAKCILAR ile gerçekleştirilen anlaşmayla ise aynı ürünün 5 farklı ülkeye ihracatının önü açıldı. Bu anlaşmalarla ASELSAN’ın milli sağlık teknolojilerinin küresel pazarlardaki erişiminin genişletilmesi amaçlanıyor.

26 farklı ülkeye 13 binden fazla ihraç edildi

ASELSAN tarafından geliştirilen ve bugüne kadar 26 farklı ülkeye 13 binden fazla ihraç edilen HEARTLINE AED, ani kalp durması vakalarında hayati önem taşıyan erken müdahaleyi mümkün kılıyor.

Gelişmiş EKG analiz algoritması sayesinde kalp ritmini değerlendirerek şok gereksinimini belirleyen cihaz, tam otomatik ve yarı otomatik çalışma seçenekleri barındırıyor. Cihaz, sesli ve görsel yönlendirme, kalp masajına destek sağlayan metronom, hızlı şarj ve uzun ömürlü batarya gibi özellikleriyle acil müdahale süreçlerine önemli bir destek sunuyor.

Açık kalp ameliyatlarında yerli teknoloji

ASELSAN mühendislerince geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli kalp akciğer makinesi LIFELINE HLM, açık kalp ameliyatları esnasında hastanın kalp ve akciğer fonksiyonlarını geçici olarak üstlenerek kan dolaşımının ve oksijenlenmenin devamlılığını sağlıyor.

Yenilikçi mühendislik çözümleriyle dikkati çeken cihaz, hassas kontrol sistemleri, kullanıcı dostu arayüzü, gelişmiş sensör geri bildirim altyapısı ve otomatik kalibrasyon özellikleriyle cerrahi ekibe destek oluyor. Türkiye'de klinik kullanıma sunulan LIFELINE HLM, sağlık teknolojilerinde yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından da dikkat çekici bir önem taşıyor.

İş birliklerini genişletmeyi sürdürüyor

Bu yıl kuruluşunun 51. yıl dönümünü kutlayan şirket, yarım asrı aşan mühendislik kabiliyetini sağlık teknolojileri alanına başarıyla aktarıyor. Şirket, geliştirdiği ileri teknoloji sağlık sistemleriyle uluslararası pazarlardaki yetkinliğini artırmayı ve küresel ölçekteki iş birliklerini genişletmeyi sürdürüyor.