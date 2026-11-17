Van'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan deprem verilerine çevrildi. İşte Van depremine ilişkin ilk bilgiler...

AFAD VERİLERİ AÇIKLADI

Van'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem kısa süreli endişeye neden oldu. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre sarsıntı, Van Gölü açıklarında Gevaş ilçesine 7,74 kilometre mesafede kaydedildi. Depremin ardından vatandaşlar güncel deprem bilgilerini araştırmaya başladı.

VAN'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Van'da 17 Kasım 2026 tarihinde saat 18.57.45'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Van Gölü olduğu belirlenirken, sarsıntının Gevaş ilçesine 7,74 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi.

Paylaşılan deprem verilerine göre sarsıntının derinliği 13,61 kilometre olarak ölçüldü. Depremin enlem koordinatı 38.48533 kuzey, boylam koordinatı ise 42.93383 doğu olarak açıklandı.