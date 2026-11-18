Dolapta tesadüfen bulundu: 247 milyona satın aldılar!
New York'ta bir apartman dairesinde giysi dolabında tesadüfen bulunan Georgia O'Keeffe imzalı tablo, müzayede de 4,9 milyon dolara alıcı buldu.
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New York'ta bir apartman dairesinde giysi dolabında tesadüfen bulunan Georgia O'Keeffe imzalı tablo, müzayede de 4,9 milyon dolara alıcı buldu.
BD'nin New York kentindeki Manhattan bölgesinde bir apartman dairesinin dolabında, kürk mantoların arasında yaklaşık 40 yıl boyunca saklanan Georgia O'Keeffe tablosu , dün düzenlenen müzayedede 4,9 milyon dolara satıldı. Christie's müzayede evi, Amerikalı sanatçının 1930 tarihli "Near Abiquiu, New Mexico I" adlı çığır açıcı soyut manzara eserinin, kimliği açıklanmayan bir alıcıya gittiğini duyurdu. Başlangıçta 3 milyon dolar değer biçilen 10'a 24 inç boyutlarındaki tablo, tahminlerin oldukça üzerinde bir fiyata alıcı buldu.
DOLABINDAKİ SERVET TESADÜFEN ORTAYA ÇIKTI Kayıp eserin hikayesi, birkaç hafta önce 65 yaşındaki Betsy'nin East Village'daki bir daireyi temizlemesiyle yeniden başladı. Yalnızca ikinci adıyla anılmak isteyen Betsy, o günlerde palyatif bakım merkezine yatmaya hazırlanan yaşlı teyzesinin eşyalarını topluyordu. Betsy, tablonun orijinal kutusunu koridor dolabındaki kürk mantoların arasında buldu. Aslında teyzesi bu tablodan ilk kez 2022 yılında, eve sağlık görevlilerinin gelebilmesi için daireyi düzenledikleri sırada sıradan bir sohbet arasında söz etmişti.
BİR MİSAFİRİN BAKIŞI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ Eserin aileye girişi 1960'lı yıllara dayanıyordu. Teyzesinin annesi, tabloyu Manhattan'daki 51. Cadde'de yer alan ve O'Keeffe'nin sanat galerisi olan The Downtown Gallery'den sadece 3 bin 600 dolara satın almıştı. Anne, bu tabloyu kızına mezuniyet hediyesi olarak vermişti. Eser, 1980'li yıllara kadar teyzesinin dairesinin duvarında asılı kaldı. Betsy'nin aktardığına göre, o yıllarda eve gelen bir misafirin tabloya "biraz fazla yakından bakması" teyzesini ürküttü. Son derece ketum bir karaktere sahip olan teyze, bu olayın ardından tabloyu koridor dolabına kaldırdı ve bir daha asla duvara asmadı. Betsy, teyzesinin tablonun değerinin tamamen farkında olduğunu düşünüyor. Teyzesinin bu eseri "mali durumunun bir göstergesi olarak gördüğünü" belirten Betsy, tablonun bu nedenle özenle saklandığını ifade etti.
ÜÇ SERİNİN KAYIP İLK PARÇASI İLK KEZ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI Bugüne kadar halk tarafından hiç görülmediği tahmin edilen eser, sanat tarihi açısından da önem taşıyor. Tablonun, O'Keeffe'nin New Mexico'nun kuzeyindeki Lobo Zirvesi'ni betimlediği üç eserlik serinin ilk parçası olduğu değerlendiriliyor. Serinin ikinci tablosu, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergileniyor. Üçüncü eser ise 2018 yılında satılana kadar uzun yıllar Rockefeller ailesinin koleksiyonunda yer aldı.
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