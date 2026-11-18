BİR MİSAFİRİN BAKIŞI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ Eserin aileye girişi 1960'lı yıllara dayanıyordu. Teyzesinin annesi, tabloyu Manhattan'daki 51. Cadde'de yer alan ve O'Keeffe'nin sanat galerisi olan The Downtown Gallery'den sadece 3 bin 600 dolara satın almıştı. Anne, bu tabloyu kızına mezuniyet hediyesi olarak vermişti. Eser, 1980'li yıllara kadar teyzesinin dairesinin duvarında asılı kaldı. Betsy'nin aktardığına göre, o yıllarda eve gelen bir misafirin tabloya "biraz fazla yakından bakması" teyzesini ürküttü. Son derece ketum bir karaktere sahip olan teyze, bu olayın ardından tabloyu koridor dolabına kaldırdı ve bir daha asla duvara asmadı. Betsy, teyzesinin tablonun değerinin tamamen farkında olduğunu düşünüyor. Teyzesinin bu eseri "mali durumunun bir göstergesi olarak gördüğünü" belirten Betsy, tablonun bu nedenle özenle saklandığını ifade etti.