Sabah Yazarı Melih Altınok şunları ifade etti: “Neredeyse tüm muhalefet ‘Parlamenter sisteme dönelim, cumhurbaşkanlığı yine sembolik olsun’ derken, Mengü'nün bu klişeyi atıfla dillendirmesi ilginç. Erdoğan'ın elinin kolunun bağlanması şartıyla bir dönem daha seçilmesine razı olacaklarını ima edenlerin ismini veremediği için bulduğu bir formül olmalı. İyi hoş da... Deveye ‘İnişi mi seversin, yokuşu mu?’ demişler; ‘Düze kıran mı girdi?’ demiş. Öyle ya, nerede A planı? Onca yıldır rakiplerini şaşırtıp yenen Erdoğan'ın bu kez nasıl bir strateji izleyeceğini ben kestiremiyorum mesela. ‘Elçi Mengü’ kimin sözcüsü bilmiyorum ama biz de soralım. Başka arzuları var mı? Erdoğan'ın, Külliye'nin kapısına kilit vurup Çankaya Köşkü'ne dönmesini falan da isterler mi?