Irak'ın Babil vilayetinde bulunan Cürf es-Sahr bölgesinde askeri hareketlilik artıyor. Bağdat'ın güneyinde yer alan ve Irak Hizbullah Tugaylarının kontrolünde bulunan bölgeye merkezi hükümete bağlı güvenlik güçlerinin girmesi konusunda anlaşma sağlanamadı.

Başbakan Ali ez-Zeydi'nin belirlediği sürenin cuma günü sona erecek olması, bölgede yaşanabilecek olası çatışmaları gündeme taşıdı.

IRAK ORDUSU BÖLGE ÇEVRESİNDE BEKLİYOR

El-Arabi el-Cedid'e konuşan Iraklı bir güvenlik kaynağı, Hizbullah Tugaylarının son iki gündür Cürf es-Sahr çevresine yeni unsurlar konuşlandırdığını ve savunma hazırlıklarını artırdığını aktardı.

Kaynak, bölgede nedeni henüz belirlenemeyen patlamalar meydana geldiğini ve silahlı grubun Irak ordusunun kontrol noktalarından geçmesine izin vermediğini belirtti.

Irak ordusu, federal polis ve Terörle Mücadele Teşkilatına bağlı birliklerin bölgeye komşu noktalarda konuşlandığı, ancak henüz ilerleme emri verilmediği bildirildi.

İRANLI KOMUTAN BAĞDAT'A GİTTİ

Gerilimin büyümesi üzerine İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin salı günü Bağdat'a giderek arabuluculuk temaslarına başladığı aktarıldı.

Görüşmelerde Hizbullah Tugaylarına tanınan çekilme süresinin uzatılması ve bölgeye Irak ordusu yerine farklı gruplardan oluşan bir Haşdi Şabi gücünün konuşlandırılması seçenekleri değerlendiriliyor.

Ancak Kaani'nin yürüttüğü temaslardan henüz sonuç alınamadığı belirtildi.

HİZBULLAH TUGAYLARI: ÇEKİLMEYECEĞİZ

Irak Hizbullah Tugayları yöneticilerinden Ebu Talib es-Saidi, Cürf es-Sahr'dan çekilmeyeceklerini açıkladı.

Grubun bu tutumu, merkezi hükümetin bölgeyi kontrol altına alma girişimlerinde yaşanan anlaşmazlığı daha da belirgin hale getirdi.

HAŞDİ ŞABİ FORMÜLÜ MASADA

Irak'ta iktidardaki Koordinasyon Çerçevesi içerisinde krizin çözümüne ilişkin görüş ayrılıkları yaşanıyor.

Koalisyon milletvekili Sair el-Kaabi, güvenlik güçleri ile Haşdi Şabi arasında silahlı çatışma yaşanmaması için uzlaşma görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

Öte yandan petrol kaçakçılığı iddialarını araştıran adli heyetin, incelemelerde bulunmak üzere Cürf es-Sahr'a gittiği bildirildi.