  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sokak düğünleri yasaklandı! Nedeni bakın neymiş…

Araplar rotayı değiştirdi! İbrahim Anlaşmaları dört yıl sonra bölgeye ne getirdi?

Milletin sinir uçlarıyla oynamayı bırakın! Dizide tepki çeken Narin göndermesi

TOGG dünyada ses getirirken Brüksel'de binlerce işçi Audi çalışanlarıyla dayanışma eylemi düzenledi

Türk vatandaşları için böyle bir karar yok! Almanya iddiasına yalanlama

Mazlumların hamisi Türkiye! Dev gemi yola çıktı

Ünlü milyarderler çok yakında şok olacak! Milyarderler parayı deniz dibine yatırdı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'nin bundan kurtulması gerekiyor

TB2 SİHA başarısı, İHA dünya lideri olurken Hollanda, Ukrayna’ya taahhüt ettiği Patriot’ları teslim edemeyecek

O ülkeden 'dur diyen yok mu' diye? isyan ettiler ama Mısır ve Türkiye Libya krizini çözmek için çalışıyor
Aktüel Zorlu ve Polatkan rahmetle anılıyor
Aktüel

Zorlu ve Polatkan rahmetle anılıyor

Yeniakit Publisher
2024-09-16 11:29:00 -
Zorlu ve Polatkan rahmetle anılıyor

Türk dış politikasını ve maliyesini ‘milli çıkarları’ gözeterek yöneten Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın 27 Mayıs darbesini gerçekleştiren cuntacılar tarafından idam 16 Eylül 1961 tarihinde idam edilmelerinin üzerinden tam 63 yıl geçti.

ALİ KANTARCI  İSTANBUL

Aradan geçen süreye rağmen Zorlu ve Polatkan’ın milletin gönlündeki acısı tazeliğini hep korudu. Türkiye’nin demokrasi ve hukuk tarihine kara bir leke olarak geçen tiyatro niteliğindeki Yassıada yargılamaları sonrasında başta Menderes olmak üzere Zorlu ve Polatkan idam cezasına çarptırılmıştı. Darbecilerin ve postal sevici zihniyetin kurbanları olan Zorlu ve Polatkan Topkapı’da Anıt mezarlarda defnedilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23