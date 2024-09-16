Zorlu ve Polatkan rahmetle anılıyor
Türk dış politikasını ve maliyesini ‘milli çıkarları’ gözeterek yöneten Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın 27 Mayıs darbesini gerçekleştiren cuntacılar tarafından idam 16 Eylül 1961 tarihinde idam edilmelerinin üzerinden tam 63 yıl geçti.
ALİ KANTARCI İSTANBUL
Aradan geçen süreye rağmen Zorlu ve Polatkan’ın milletin gönlündeki acısı tazeliğini hep korudu. Türkiye’nin demokrasi ve hukuk tarihine kara bir leke olarak geçen tiyatro niteliğindeki Yassıada yargılamaları sonrasında başta Menderes olmak üzere Zorlu ve Polatkan idam cezasına çarptırılmıştı. Darbecilerin ve postal sevici zihniyetin kurbanları olan Zorlu ve Polatkan Topkapı’da Anıt mezarlarda defnedilmişti.