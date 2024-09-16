Zorlu ve Polatkan rahmetle anılıyor

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Aradan geçen süreye rağmen Zorlu ve Polatkan’ın milletin gönlündeki acısı tazeliğini hep korudu. Türkiye’nin demokrasi ve hukuk tarihine kara bir leke olarak geçen tiyatro niteliğindeki Yassıada yargılamaları sonrasında başta Menderes olmak üzere Zorlu ve Polatkan idam cezasına çarptırılmıştı. Darbecilerin ve postal sevici zihniyetin kurbanları olan Zorlu ve Polatkan Topkapı’da Anıt mezarlarda defnedilmişti.