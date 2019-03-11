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Zorlu Enerji'nin depolama projesine AB desteği

Zorlu Enerji, depolama projesi için AB'den 900 bin avro destek alacak

11 Mart 2019 Pazartesi 14:58
Zorlu Enerji'nin depolama projesine AB desteği

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji'nin enerji depolama projesinin Avrupa Birliği'nden (AB) 900 bin avro destek alacağı bildirildi.

Zorlu Enerji'den yapılan açıklamada, şirketin, AB'nin en büyük araştırma ve inovasyon programı Horizon 2020 kapsamında yürüttüğü "GeoSmart Projesi" ile hibe desteği almaya hak kazandığı belirtildi.

Proje kapsamında Kızıldere 1 Jeotermal Santrali'nin (JES), demo sahası olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, Horizon 2020 programıyla özel sektörün enerjide verimlilik süreçlerine dahil olmasının ve üniversite ile sanayi iş birliğinin güçlenmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Horizon 2020 için kabul edilen GeoSmart Projesi yüksek performanslı yenilenebilir enerji teknolojilerinin Birleşik Isı-Güç tesislerine uygulanması ve üretilen enerjinin bir süre depolanmasını amaçlıyor. Belirlenen 20 milyon avroluk bütçenin yaklaşık 900 bin avrosu Kızıldere 1 Santrali'ne aktarılacak. Kalan bütçe ise 8 farklı ülkede 19 ayrı partner arasında dağıtılacak. Nisan ayında koordinasyon çalışmaları başlayacak projede, 18 ay sonra saha uygulamaları aşamasına geçilecek ve proje 4 yıl içinde tamamlanacak."

Açıklamada, proje kapsamında bilgisayar modellemesi yoluyla yapılacak ve geleceğin biyokütle ve güneş enerjisi projelerine altyapı sağlayacak hibrit model çalışması için ODTÜ ve Kadir Has üniversiteleri ile iş birliğinin planlandığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:58
  1. Avrupa Birliği
  2. enerji depolama projesi
  3. GeoSmart Projesi
  4. Kızıldere 1 Jeotermal Santrali
  5. Zorlu Enerji

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