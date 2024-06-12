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Ekonomi Zorlu Enerji'den milyonluk yatırım geliyor! Şaşırtan hamle: Projeleri masaya yatırıldı!
Ekonomi

Zorlu Enerji'den milyonluk yatırım geliyor! Şaşırtan hamle: Projeleri masaya yatırıldı!

Yeniakit Publisher
2024-06-12 20:42:00 - 2024-06-12 20:47:35
Zorlu Enerji'den milyonluk yatırım geliyor! Şaşırtan hamle: Projeleri masaya yatırıldı!

Türkiye'de enerji adımları devam ederken Zorlu Enerji, yaklaşık 449 milyon TL yatırımla Aydın’da 50 MW kurulu gücünde Nazilli Diracık Jeotermal Enerji Santrali (JES) kurup işletmeye hazırlanıyor.

Zorlu Enerji, yaklaşık 449 milyon TL yatırımla Aydın’da 50 MW kurulu gücünde Nazilli Diracık Jeotermal Enerji Santrali (JES) kurup işletmeye hazırlanıyor.

Zorlu Enerji’den milyonluk yatırım geliyor: Enerji Günlüğü – Aydın’ın Bozdoğan ilçesi sınırları içinde 50 MW kurulu gücünde Nazilli Diracık Jeotermal Enerji Santrali’nin (JES) kurulması planlanıyor.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin [ZOREN] %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. tarafından Aydın’da bir jeotermal enerji santrali kurulumu daha planlanıyor. Aydın ili, Bozdoğan ilçesi sınırları içinde ER:3388874 numaralı saha içerisinde 50 MW kurulu gücünde Nazilli Diracık Jeotermal Enerji Santrali’nin (JES) kurulup işletilmesi planlanıyor. Projenin değeri yaklaşık 449 milyon TL olarak hesaplanıyor.

Kurulacak olan jeotermal enerji santralinde ikili çevrim (binary) teknolojisi kullanılacak olup faaliyet sırasında kullanılması planlanan maksimum jeotermal akışkan miktarı 2.000 ton/saat olacak.

Santralde yıllık 160 milyon kWh elektrik enerjisi üretilecek. Bu da 47 binden fazla kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek bir miktar. Üretilen elektrik Elektrik İletim Hattı ile trafo merkezine bağlantısı yapılarak ulusal enterkonnekte hatta aktarılacak.
Geçtiğimiz günlerde Kızıldeniz 4 JES projesinden vazgeçen Zorlu Enerji, Aydın’ın Kuyucak ilçesinde 50 MW kurulu gücünde Kuyucak Jeotermal Enerji Santrali (JES) kurmayı da planlıyor.
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