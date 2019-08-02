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Zorlu Enerji'den Anadolu'da güneş enerjisi seminerleri

02 Ağustos 2019 Cuma 12:09
Zorlu Enerji'den Anadolu'da güneş enerjisi seminerleri

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji, çözüm ortaklıklarının katkısıyla Anadolu'daki şehirlerde sanayicilere güneş enerjisi ve avantajlarını anlatan seminerler düzenliyor.

Şirketten yapılan açıklamada, ilk olarak Eskişehir ve Bursa'da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında hangi koşullarda yatırım yapılabileceğinin anlatılması, sunulan finansal imkanlar ve aylık mahsuplaşma sistemine ilişkin bilgilendirmenin ardından çok sayıda firmanın güneş enerjisi yatırımına yönelik özel toplantı talep ettiği kaydedildi.

Seminerlere 400 kişinin katıldığı aktarılarak, katılımcılara güneş enerjisi ekosistemi için ihtiyaç duyabilecekleri tüm çözüm ortaklarıyla bir arada ulaşan Zorlu Enerji'nin destek verdiği bildirildi. Toplantılara Zorlu Enerji'nin yanı sıra finansal çözümler için Deniz Leasing, idari prosedürlere ilişkin bilgilendirme yapan ilgili elektrik dağıtım şirketi ile yerel ve uluslararası çözüm ortaklarının katıldığı ifade edildi.

Zorlu Enerji'nin önümüzdeki dönemde 8 şehirde daha seminer düzenleyeceği belirtilerek, bunların sonucunda yenilenebilir enerji yatırımlarının sağladığı avantajlardan faydalanabilmek için çok sayıda talep gelmesinin beklendiği aktarıldı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:09
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