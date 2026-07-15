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Gündem Alçak darbe girişiminin unutulmaz yüzüydü: 15 Temmuz'dan sonra spikerliği bıraktı! İşte Tijen Karaş'ın son hali ve yeni mesleği
Gündem

Alçak darbe girişiminin unutulmaz yüzüydü: 15 Temmuz'dan sonra spikerliği bıraktı! İşte Tijen Karaş'ın son hali ve yeni mesleği

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Alçak darbe girişiminin unutulmaz yüzüydü: 15 Temmuz'dan sonra spikerliği bıraktı! İşte Tijen Karaş'ın son hali ve yeni mesleği

15 Temmuz darbe girişimi gecesi silah tehdidiyle darbe bildirisini okumak zorunda kalan ve o andan itibaren tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği TRT spikeri Tijen Karaş, yaşadığı büyük travmanın ardından ekranlara veda etmişti. "O gece sağlığım elden gitti" diyerek spikerliği tamamen bırakan Karaş'ın, televizyon dünyasından uzaklaşıp kendine bambaşka bir alanda çizdiği yeni kariyeri ve son hali dikkat çekiyor.

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin yaşandığı gece hafızalara kazınan olaylardan biri de TRT haber spikeri Tijen Karaş'ın zorla bildirge okuduğu anlar olmuştu. Olayın ardından ekranlardan ayrılan Karaş'ın son hali ortaya çıktı.

15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimi sırasında Türkiye'nin hafızasına kazınan görüntüler arasında TRT ekranlarında zorla okutulan darbe bildirisi de yer aldı.

O gece kameraların karşısına silah zoruyla çıkarılan haber spikeri Tijen Karaş, yaşadığı zorlu anlarla uzun süre gündemden düşmedi.

Silah zoruyla darbe bildirisini okurken sesi zaman zaman titredi, yüzündeki gerginlik ise kameralara yansıdı.

Tüm baskıya rağmen yayını profesyonel bir şekilde sürdürmesi ve soğukkanlı duruşunu korumaya çalışması, izleyenlerin takdirini topladı.

 

15 Temmuz'un ardından spikerlik kariyerine veda eden Tijen Karaş, meslek hayatına farklı bir alanda devam etti.

Karaş, zaman zaman diksiyon ve spikerlik eğitimleri verirken, çeşitli kişisel gelişim zirveleri, konferanslar ve söyleşilerde de konuşmacı olarak yer alıyor.

İşte, Tijen Karaş'ın son hali...

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Yorumlar

her durumu baş tacı etmek

bence maddenin dördüncü halini almış: is-hal
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