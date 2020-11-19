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Ekonomi Zorlu Enerji randevu ve HES kodu uygulamalarını hayata geçirdi
Ekonomi

Zorlu Enerji randevu ve HES kodu uygulamalarını hayata geçirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:26:42 -
Zorlu Enerji randevu ve HES kodu uygulamalarını hayata geçirdi

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla teması en aza indirmek amacıyla doğal gaz işlemlerinde randevu ve HES kodu uygulamalarını hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Bölgesi'nde doğal gaz dağıtım faaliyetlerini sürdüren Zorlu Enerji, müşterilerini, güvenli ve hızlı işlem yapabilecekleri resmi dijital kanallara yönlendiriyor.

Bu kapsamda, abonelerin Zorlu Enerji Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne gitmeden önce HES kodu alması gerekiyor.

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden, e-Devlet üzerinden ve 2023'e kısa mesaj (SMS) göndermek suretiyle alınabiliyor.

HES kodunu SMS ile almayı tercih eden abonelerin, HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndermesi gerekiyor.

Öte yandan, doğal gaz işlemlerinde randevu ve HES kodu uygulamalarını hayata geçiren Zorlu Enerji, ilgili dijital platformlar üzerinden bağlantı anlaşması, abonelik sözleşmesi ve iptal başvurusu, müşteri bilgi güncelleme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Online gerçekleştirilen bağlantı anlaşması ve abonelik sözleşmesi işlemleri ayrıca sertifikalı firmalar üzerinden de yapılabiliyor.

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