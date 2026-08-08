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Dünya Hamaney’in Başdanışmanı Velayeti Yabancı güçler giderse bölgeye güven gelir
Dünya

Hamaney’in Başdanışmanı Velayeti Yabancı güçler giderse bölgeye güven gelir

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Hamaney’in Başdanışmanı Velayeti Yabancı güçler giderse bölgeye güven gelir

İran lideri Hamaney'in Başdanışmanı Velayeti, "Amerika ve Siyonist rejimin yenilgisi, bölgedeki güvensizliğin ana nedeni olan yabancı güçlerin bölgeden ayrılması gerektiğine dair inancı güçlendirmiştir. Bölge ülkeleri, artan işbirliğiyle güvenliği sağlayabilirler." dedi.

İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, "güvensizliğin ana nedeni" olarak nitelendirdiği yabancı güçlerin bölgeden ayrılması gerektiğini vurgulayarak, güvenliğin bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin artırılmasıyla sağlanabileceğini belirtti.

Hamaney'in Başdanışmanı Velayeti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada Velayeti, "Amerika ve Siyonist rejimin yenilgisi, bölgedeki güvensizliğin ana nedeni olan yabancı güçlerin bölgeden ayrılması gerektiğine dair inancı güçlendirmiştir. Bölge ülkeleri, artan işbirliğiyle güvenliği sağlayabilirler." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

hsn

abd gavuruna davet çıkaran sizin hırçın mezhepçi ve saldırgan tavrınız

Hüseyin Erdebilli

Bölgedeki Müslümanları yabancı olarak gördüğünüz için mi Suriye'de 500.000, Irak'ta 1.200.000, Yemen'de 200.000, Sudan'da ve Afganistan'da yüzbinlerce Müslümanı katlettiniz. Melunlukta gavur İsrail'i bile geçtiniz. gavur İsrail'e zımni veya aleni olarak alan açıp yaşamasını sağladınız. Bölge Müslüman coğrafyası, şiii İran'ın ve vekil itlerinin ne işi var Müslüman coğrafyasında. Defolun çekilin Fars-Pers bölgesine. Sizi gidi Müslüman Katilleri, Sizi gidi sahtekarlar, Sizi gidi takiyyeci melunlar. Müslümanların baş düşmanı siz melunlar ve simbiyotik gizli ortağınız yahudilerdir.
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