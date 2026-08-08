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Spor Trabzonspor’da Mısırlı yıldız çılgınlığı: Salah geldi rekor kırıldı
Spor

Trabzonspor’da Mısırlı yıldız çılgınlığı: Salah geldi rekor kırıldı

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Trabzonspor’da Mısırlı yıldız çılgınlığı: Salah geldi rekor kırıldı

Trabzonspor, dünya futbolunun Mısırlı dev ismi Mohamed Salah transferinin ardından 2026-2027 sezonu kombine satışlarında 18 bin sayısına ulaşarak kulüp tarihinin tüm zamanlardaki en yüksek rekorunu kırdı. Bordo-mavili camiada fırtına estiren tarihi hamle sonrası yeni hedef 25 bin kombine olarak belirlendi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan resmi açıklamada, elde edilen bu başarının doğru planlama, ortak akıl ve camianın inancının bir eseri olduğu vurgulandı. Trabzonspor, 2026-2027 sezonu kombine satışlarında 18 bin sayısına ulaşarak kulüp tarihinin tüm zamanlardaki en yüksek kombine satış rekorunun kırıldığını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu kombine satışlarında 18 bin sayısına ulaşılmasıyla kulüp tarihinin tüm zamanlardaki en yüksek kombine satış rekorunun kırıldığını, yeni hedefin 25 bin kombine olduğu belirtilerek, "Bazı rekorlar sadece rakamlardan ibaret değildir.

Bazı rekorlar bir şehrin inancını, aidiyetini ve tek yürek olmuş bir camianın gücünü anlatır. Bugün o rekorun adı: 18 bin. 2026-2027 sezonu kombine satışlarında 18 bin sayısına ulaşarak kulüp tarihimizin tüm zamanlardaki en yüksek kombine satış rekorunu kırdık.

 Bu rekor doğru planlamanın, ortak aklın, sabrın ve aynı hedefe inanan yüreklerin eseridir. Çünkü Trabzonspor hiçbir zaman ulaştığı zirveyle yetinen bir kulüp olmadı. Bizim hikayemiz her zaman kendi sınırlarını aşanların hikayesi oldu. Bugün kırdığımız rekorun gururunu yaşarken, aynı anda yeni hedefimizi de ilan ediyoruz.

 25 bin kombine. Çünkü bu şehir hiçbir zaman zirveyle yetinmedi. Bu arma, her zaferin ertesi günü gözünü yeni bir zafere dikti. Bu tarihi başarıya imza atan, bu büyük yürüyüşün bir parçası olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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