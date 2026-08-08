İsrail basınında ‘Mekke Paktı’ paniği manşette: Orta Doğu’da Müslüman NATO’su

TAHSİN HAN

İsrail’in önde gelen yayın organlarından Maariv gazetesinde Eli Leon imzasıyla yayımlanan dikkat çekici analiz haberde; Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın Orta Doğu’da NATO vari bir ittifak kurduğu belirtildi...

Analiz haberde Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalandığı belirtilen ortak savunma anlaşması geniş şekilde ele alındı. Haberde; “Mekke Paktı olarak adlandırılan ve Kutsal Mekke şehrinde hayata geçirildiği ifade edilen bu üçlü yapı, Orta Doğu’da tüm dengeleri değiştirecek ve Amerikan vizyonundan belirgin bir kopuşu simgeleyecek yeni bir bölgesel düzenin habercisi olarak değerlendiriliyor” denildi. Haberdeki detaylara göre söz konusu anlaşma, NATO’nun en kritik maddesi olan 5. Madde ile büyük bir benzerlik taşıyor. Anlaşmaya imza atan üç Sünni güçten birine yapılacak herhangi bir silahlı saldırı, doğrudan diğer tüm üye ülkelere de yapılmış sayılacak. Resmi olarak Washington’ın müttefiki kabul edilen bu üç ülkenin attığı imza, ABD’nin bölgede kurmayı hedeflediği Suudi-İsrail-BAE merkezli “İbrahim Anlaşmaları” konseptinden son derece uzak bir tablo çiziyor.

YAHUDİ’NİN NÜKLEER ENDİŞESİ

İsrail gazetesinin haberde en çok öne çıkardığı ve stratejik olarak tehlikeli gördüğü başlık ise ittifakın nükleer caydırıcılık potansiyeli oldu. Washington ve Tel Aviv hattında ciddi endişe yaratan bu duruma göre; nükleer bir güç olan Pakistan’ın varlığı, Suudi Arabistan’a bir “nükleer şemsiye” imkanı sunabilir. ABD Kongresi’nin Suudi Arabistan ile yürüttüğü sivil nükleer işbirliği görüşmelerinde uranyum zenginleştirme yetkisini sınırlandırmaya çalıştığı bir dönemde, bu üçlü paktın kurulması Batı’nın nükleer silahların yayılmasını önleme rejimini doğrudan tehdit ediyor. Anlaşma metninde resmi olarak nükleer silah transferine dair bir taahhüt bulunmasa da, ilerleyen süreçte bu alanda atılabilecek adımlar İsrail ve ABD savunma konseptleri için büyük bir risk olarak görülüyor.

BÖLGESEL GÜÇLER KENDİ OYUNUNU KURUYOR

Analiz, bu ittifakın arkasındaki güç dinamiklerini de detaylandırıyor. Türkiye; Suriye, Irak, Libya, Somali ve Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını bu pakt vasıtasıyla pekiştirmeyi ve bölgesel etkisini daha geniş bir sahaya yaymayı amaçlıyor. Pakistan, Çin ve Orta Doğu arasındaki enerji ile ticaret koridorlarının güvenliğini garanti altına almak isterken; yıllık 80 milyar doları bulan devasa savunma bütçesine rağmen sıcak savaş tecrübesi kısıtlı olan Suudi Arabistan ise ABD korumasına olan güvensizliğini bu adımla tescillemiş oluyor.

Son olarak haberde; süper güç ABD’nin bölgedeki manevra alanının daraldığı, bölgesel aktörlerin Batı ve İsrail çıkarlarını göz ardı ederek kendi güvenlik mimarilerini inşa etmeye başladığı vurgulanıyor.