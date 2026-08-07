  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Baklava kutusu, çikolata kutusu derken şimdi de sarı zarf! ‘Şöyle koy da oradan görünmesin’ Devletin değil ihanetin safında yer almışlar! Çavuşlar ‘AHBAP’ı ihya etmiş Gözaltı listesindeydiler! Bülent Tezcan’ın damadı ve kızı İngiltere’de çıktı! Barış ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesinin yol haritası! Kazanan Türkiye olacak Yılmaz Özdil, Özgür Özel'i fena eleştirdi: 103 yıllık partiyi mahvedip böldüler! Kahrımızdan kanser olacağız Avrupa’nın lokomotif ekonomisi alarm veriyor! İşsizlik oranları son 6 yılın zirvesinde CHP’li gazeteci Yavuz YP önüne gidip Özel’e sordu! “Tuttuğunuz bu binanın kirasını kim ödedi?” İmamoğlu'na oy vermişti! Bakın şimdi ne diyor? Deniz Zeyrek adlı gazeteci uyuşturucu testine tepki gösterdi! "Saçından bir tutam alayım da bakayım..." sözleri tartışma çıkardı Prof. Lena Salaymeh: Türkiye, yeni sömürgeciliğin ilk örneklerinden biriydi
Spor Serdar Dursun imzayı attı! İşte yeni takımı
Spor

Serdar Dursun imzayı attı! İşte yeni takımı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Serdar Dursun imzayı attı! İşte yeni takımı

Trendyol Süper Lig’in köklü ekiplerinden Gaziantep FK, Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Serdar Dursun'u renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 34 yaşındaki golcü Serdar Dursun ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtilerek "Tecrübeli golcü, sezon sonuna kadar kırmızı-siyahlı formamızla armamızın başarısı için mücadele edecektir. Yeni transferimiz Serdar Dursun, yarın şehrimize gelerek takımımızla birlikte çalışmalara başlayacaktır. Serdar Dursun'a 'kulübümüze hoş geldin' diyor, kırmızı-siyahlı armamız altında başarılı ve gollerle dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Oğuz Aydın için transfer yarışı kızıştı: 4 kulüp yakın takipte
Oğuz Aydın için transfer yarışı kızıştı: 4 kulüp yakın takipte

Spor

Oğuz Aydın için transfer yarışı kızıştı: 4 kulüp yakın takipte

Trabzonspor transferde durmak bilmiyor! Son bombayı da patlattı
Trabzonspor transferde durmak bilmiyor! Son bombayı da patlattı

Spor

Trabzonspor transferde durmak bilmiyor! Son bombayı da patlattı

Sturm Graz galibiyeti sonrası müjde geldi! Cihan Kamer transfer için tarih verdi
Sturm Graz galibiyeti sonrası müjde geldi! Cihan Kamer transfer için tarih verdi

Spor

Sturm Graz galibiyeti sonrası müjde geldi! Cihan Kamer transfer için tarih verdi

Sivasspor'da transfer yasağı kalktı, 4 imza birden geldi!
Sivasspor'da transfer yasağı kalktı, 4 imza birden geldi!

Spor

Sivasspor'da transfer yasağı kalktı, 4 imza birden geldi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23